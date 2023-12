„Ein Schmuckstück und ein Hingucker für Herbertingen“

Am vergangenen Samstag, kurz vor dem ersten Advent, konnte das neu errichtete Pfarrgemeindehaus mit Vikarswohnung seiner Bestimmung übergeben werden. In der Kirche von Herbertingen fand davor ein Festgottesdienst statt, den Pfarrer Jürgen Brummwinkel zusammen mit Dekan Peter Müller und der ganzen Pfarrgemeinde feierte. Im Anschluss daran fand dann der Festakt nebst Weihe statt. Das Pfarrgemeindehaus stand dann für alle Besucher offen, die regen Gebrauch machten, einen Blick in die neuen Räumlichkeiten zu werfen. Musikalisch umrahmt wurde die Weihefeier durch den Jungen Chor Herbertingen unter der Leitung von Stefanie Baacke.

In seiner Festpredigt ging Dekan Peter Müller auf die Lesung des Abends ein: „Wir sind der Ton, und Du Gott, bist unser Töpfer.“ Es gehe darum, mit Gott zu einem Gefäß zu werden. Dabei habe man es in der Töpferei nicht einfach. Das Tretrad drehe sich immer schneller, wie sich das Leben immer schneller drehe. Dabei könne Gott oft auch durchdrehen, wenn man die Geschehnisse in der Welt betrachte. „Gott schickt mir auch Menschen, die mich auf 180 bringen und zur Weißglut treiben, warum greift er nicht ein, auch wenn ich ausgebrannt und leer bin?“, stellte Dekan Müller die Frage. „Ich hoffe, dass Gott Ihre und meine Wünsche im Advent versteht und den einen oder anderen Wunsch erfüllt.“

Als Hausherr war es für Pfarrer Jürgen Brummwinkel ein wahrer Festtag, das neue Haus für die ganze Pfarrgemeinde öffnen zu können. Ein neues Haus als Ort der Begegnung erbaut, das nun mit Leben erfüllt werden müsse. „Dieses Haus ist ein Ort der Gemeinschaft und der Begegnung, es lädt die Menschen ein hier zu feiern.“ Als Kirchengemeinde müsse hier die Gemeinschaft gelebt werden, die Gott uns Christen geschenkt habe. Sein Dank galt aber all den vielen Menschen, die zum Gelingen dieses Bauvorhabens beigetragen haben. Ob Handwerker, Firmen, Kirchengemeinderatsmitglieder, freiwillige Helfer, ohne ihr großes Engagement wäre nach seiner Ansicht das alles nicht möglich gewesen. Ganz besonders bedankte er sich bei Architekt Thomas Beck und seinem Team. „Es ist ein Schmuckstück und ein Hingucker geworden“, freute sich Pfarrer Jürgen Brummwinkel.

„Wir sind am Ende einer spannenden Reise“, beschrieb Architekt Thomas Beck vom Planungsbüro Architektur Plan B beim Festakt das helle, offene und von ihm geplante Pfarrgemeindehaus St. Oswald. Beide Häuser seien nun in einem vereint. Er ließ noch einmal die ganze Baugeschichte Revue passieren. Er gab auch Einblick in die technische Ausstattung und Bauausführung sowie die vielseitigen und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten des Hauses. „Wir sind gut an unserem Reiseziel angekommen mit dem Haus, auch was den Kostenrahmen mit 1,7 Millionen Euro betrifft. Ein offenes Gebäude zur Freude aller“, sagte Thomas Beck.

Erfreut zeigte sich Herbertingens Bürgermeister Magnus Hoppe über den kirchlichen Neubau an exponierter Stelle. Man habe sich damals für den besten Entwurf entschieden und daraus wurde das Beste gemacht, so seine Feststellung. „Es ist ein ortsbildprägendes Gebäude in Herbertingen. Man hat die richtige Entscheidung getroffen und so vereint das Haus viel Nutzen unter einem Dach“, sagte der Bürgermeister. Nun gelte es, das Haus mit Leben zu erfüllen. Im Rahmen der Dorfentwicklung soll sich auch noch das Umgebungsbild der Kirche verändern und so werde man wieder miteinander zusammenarbeiten. „Ich bin mir sicher, auch das werden wir hinbekommen. Also, viel Erfolg mit dem neuen Haus“, wünschte Magnus Hoppe der Pfarrgemeinde.

Pünktlich zum ersten Advent in das neue Pfarrgemeindehaus einzuziehen, dazu könne man nur gratulieren, bemerkte Dekan Peter Müller. Es sei mutig gewesen, in einer schwierigen Zeit das Bauvorhaben anzupacken. „Jetzt ist daraus ja ein großer Pfarrcampus entstanden“, sagte der Dekan. Künftig werden sich nach seiner Meinung so manche Pfarrgemeinden von kirchlichen Gebäuden trennen müssen. Ganz nach dem Motto von Herbertingen, die aus zwei eins gemacht haben. „Nun haben sie Pfarr- und Gemeindehaus unter einem Dach, das ist zukunftsfähig“, lautete die Meinung des Dekans aus Bad Saulgau. Er war es dann auch, der zusammen mit Pfarrer Jürgen Brummwinkel das Haus segnete und mit Weihwasser besprengte.