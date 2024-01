Auto überschlägt sich und prallt gegen Bäume

Die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat ein 42-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Landesstraße L 282 zwischen Kanzach und Marbach. Laut Polizeibericht geriet der Ssangyong daraufhin ins Schleudern, überschlug sich neben der Fahrbahn und prallte gegen mehrere Bäume. Der 42-Jährige kam nach bisherigen Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon, er konnte sich selbst aus dem Wagen durch eine Seitenscheibe befreien.

Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Weil die Polizisten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Unfallverursacher bemerkten, musste dieser im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ob sich der Verdacht bestätigt, wird laut Polizei das noch ausstehende Untersuchungsergebnis zeigen. Um den Unfallwagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.