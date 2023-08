Aßen die Kelten Linsen und Spätzle?

Das Keltenmuseum Heuneburg lädt für Sonntag, 13. August, zum Thementag zur Ernährung der Kelten an. Es gibt eine Themenführung und Museumsbelebung durch die Keltengruppe Heuneburg.

Am Sonntag, 13. August, können sich die Besucher des Keltenmuseums Heuneburg ab 10.30 Uhr gedanklich auf eine „kulinarische“ Reise in die Vergangenheit begeben. In einer 90–minütigen Führung durch das Museum in der Hundersinger Ortsmitte, Binzwanger Straße 14, vorbei an zahlreichen Originalfunden und eindrucksvollen Inszenierungen gibt es vieles rund um die Kelten zu erfahren. Das Hauptaugenmerk liegt in dieser Führung auf der Ernährung der Kelten. Die Besucherführerin bringt in der keltenstarken Themenführung „Linsen & Spätzle?!“ Licht ins Dunkel. Die Teilnahme kostet vier Euro für Erwachsene oder zwei Euro für Kinder von 6 bis 16 Jahre, zuzüglich Eintritt.

Am Nachmittag belebt von 13.30 bis 16.00 Uhr die „Keltengruppe Heuneburg“ das Museum. Sie ergänzt den Thementag mit weiteren interessanten Informationen rund um die Ernährung der Kelten.