Herbertingen

Adventsmarkt Herbertingen am Rathaus

Herbertingen / Lesedauer: 1 min

So sah der Adventsmarkt im Jahr 2022 aus. Auch in diesem Jahr gibt es neben den Ständen viele Aktionen für Kinder und Erwachsene. (Foto: Anja Brauner )

Der Adventsmarkt „Advent am Krähenbach“ findet am Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr am Rathaus statt.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 10:11 Von: sz