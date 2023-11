250 Päckchen aus Herbertingen gehen auf Reise

Der „eihnachtspäckchen-Konvoi“ ein Projekt des Round Table Clubs Biberach, wird auch in diesem Jahr wieder mit Päckchen von Schülerinnen und Schüler der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Herbertingen beladen. Damit wird dem Ziel, sich für andere zu engagieren und zu helfen, ganz und gar entsprochen. „Knder helfen Kinder“ unter diesem Motto werden Päckchen und Pakete mit Geschenken gefüllt, um sie dann an die richtige Stelle zu bringen. In diesem Jahr werden Kinder in Rumänien, Bulgarien und in der Ukraine beschenkt.

Klassenlehrer Michael Hartleb von der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Herbertingen, war es wieder, der die Kinder der Klassen fünf bis sieben dazu aufrief, auch in diesem Jahr mit Geschenken Kindern eine Freude zu bereiten, wie man es seit dem Jahr 2019 an der Schule macht. Spielsachen, Kleidung, Hygieneartikel, „einfach Sachen, die man selber gerne hätte“, so Michael Hartleb, wurden am Schulstandort zusammengetragen und auch weihnachtlich verpackt. Die Sachen wurden dann von den Pädagogen geprüft, so dass kein wertloses oder unbrauchbares Zeug versendet wird. „Ich war überwältigt, was dabei zusammen gekommen ist und so können wir 250 Pakete mit dem Weihnachtspäckchen-Konvoi auf die Reise schicken“, strahlt der Pädagoge. Und noch etwas hat ihn bei der diesjährigen Aktion berührt. Als die Altheimer Schulleiterin Renate Bechtle von der Aktion an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Herbertingen erfuhr, war es für sei klar, dass auch die Grundschüler in Altheim hier mitmachen. 80 Pakete steuerten sie zu dieser Hilfsaktion bei.

In der vergangenen Woche hieß es dann den Kleintransporter mit den 250 Paketen zu befüllen. Alle Schülerinnen und Schüler packten dabei kräftig an, um die Sachen gut zu verstauen. Sie wurden dann zum Logistik-Zentrum nach Sigmaringen gebracht, von wo aus es per Lastkraftwagen in die drei Länder geht und wo die Kinder sicher schon auf ihr Geschenk warten. Mit dabei auch Lehrer, die schauen, dass die Päckchen auch in die richtigen Hände kommen. „Wir wünschen uns, dass wir den Kindern durch diese Hilfsaktion ein Leuchten und Strahlen ins Gesicht zaubern können“, so Michael Hartleb.