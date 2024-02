Bruder Wolfgang stirbt mit 91 Jahren

Mit Bruder Wolfgang ist in der vergangenen Woche ein Mann gestorben, der im Orden der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf eine wichtige Rolle gespielt hat. Lorenz Widmann, wie er mit weltlichem Namen hieß, wurde 91 Jahre alt. Bis zum Jahresanfang habe er noch Spaziergänge unternommen und in seiner Werkstatt gebastelt, heißt es im Nachruf der Ordensgemeinschaft.

In den vergangenen Wochen hätten ihn aber zusehends die Kräfte verlassen. Am Vormittag des 19. Februar habe er sein Leben in die Hände seines Schöpfers zurückgelegt. Am 27. Februar ist er in Trier beerdigt worden.

Kindheit in Hundersingen, Engagement in Mengen

Lorenz Widmann wurde am 14. Juni 1932 in Hundersingen geboren. Nachdem die Mutter früh verstorben war, wuchsen die fünf Geschwister ohne Mama auf. Seine Schwester Verena heiratete den Mengener Schlosser Otto Bacher, sein Bruder Urban Widmann sprach sich als Ortsvorsteher von Hundersingen gegen den Anschluss an Mengen aus.

Lorenz Widmann engagierte sich in der katholischen Landjugend, machte eine Ausbildung zum Wagner in Saulgau, lernte das Schreinerhandwerk und arbeitete in Mengen, wo er auch in der Kolpingfamilie aktiv war.

Darum tritt er in den Orden ein

Im Alter von 25 Jahren trat er am 6. September 1957 in die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf in Trier ein. Auslöser für diese Entscheidung war ein schwerer Motorradunfall an einem Bahnübergang, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte.

Dass er weiterleben durfte, empfand Bruder Wolfgang als einen „Wink“ sein weiteres Leben in den Dienst Gottes und seiner Mitmenschen zu stellen, wie er in einem Interview für die Ordenszeitschrift 2022 erzählt.

Auch sein Onkel war schon Ordensbruder

Damit schlug er den gleichen Weg wie schon sein Onkel Andreas (Bruder Wolfram) ein. Der Orden hat sich der Sorge für kranke, alte und benachteiligte Menschen verschrieben und ist heute Träger von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.

Als Bruder Wolfgang legte er nach einem Novizat am 8. März 1960 seine Erstprofess ab, 1965 seine Ewige Profess. Er legte in Trier seine Meisterprüfung im Schreinerhandwerk ab und wurde zum Krankenpfleger ausgebildet. Nach seinem Examen 1970 leitete er eine Station im Trierer Brüderkrankenhaus.

Er übernimmt Verantwortung

Immer wieder übernahm Bruder Wolfgang Verantwortung in der Gemeinschaft: als Novizenmeister der Deutschen Provinz von 1966 bis 1972, als Superior in den Konventen in Ipoh und Bonn und schließlich von 1983 bis 1995 als Generaloberer der Kongregation. Als der Ordensgründer Peter Friedhofen 1985 selig gesprochen wurde, traf Bruder Wolfgang in Rom als Generaloberer auf Papst Johannes Paul II.

Arbeit in Malaysia

Viele Jahre seines Lebens und Arbeitens verbrachte Bruder Wolfgang in der Großstadt Ipoh in Malaysia. Dort war er von 1975 bis 1983 für den Aufbau des Krankenhauses Hospital Fatimah verantwortlich. Aus der anfänglichen Ablehnung seiner malaysischen Mitbrüder sei nach und nach Respekt und Ansehen geworden.

Erst seine Berufung zum Generaloberen brachte ihn nach Deutschland zurück. Von 1995 bis 2000 und von 2004 bis 2014 war Bruder Wolfgang dann erneut in Malaysia, entwickelte die Ausbildung von Krankenschwestern weiter. 2012 benannte man daher ein Gebäude nach ihm: das Wolfgang Cancer Center, eine Abteilung für Chemo- und Strahlentherapie.

Im hohen Alter noch mit dem Rad unterwegs

Seit 2014 lebte Bruder Wolfgang wieder im Mutterhauskonvent in Trier und war noch bis ins hohe Alter sehr aktiv. Bis 2020 übernahm er noch die Herstellung und Abfüllung von „Frater Gebhard’s Mundwasser“ in der Apotheke des Brüderkrankenhauses. Neben dieser Tätigkeit war er viel mit dem Fahrrad unterwegs. Bis Anfang 2024 sah man ihn immer noch seine Runden im Park des Brüderkrankenhauses drehen.

Die Beerdigung

Das Requiem für Bruder Wolfgang hat am Dienstag, 27. Februar, in der Klosterkirche der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf in Trier stattgefunden. Er ist auf dem Hauptfriedhof in Trier auf dem Gräberfeld der Barmherzigen Brüder beerdigt worden.