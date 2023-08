Wer in den Sommermonaten Tagesausflüge plant, sollte die Heuneburg–Stadt Pyrene unbedingt ins Auge fassen. Die ehemalige Keltenmetropole und älteste Stadt nördlich der Alpen bietet ihren Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in das Leben der Menschen vor über 2500 Jahren. Auch die Anreise ist etwas Besonderes und zudem noch nachhaltig — führt sie doch über eine historische Bahnstrecke. Auch hierfür gilt das Deutschland–Ticket.

Endlich Ferien. Nun ist Zeit, um Baden–Württemberg und seine vielen Kulturschätze zu entdecken. Ein besonderes Ausflugsziel ist die Heuneburg–Stadt Pyrene, die auf einem Hochplateau in Herbertingen–Hundersingen liegt und einen Blick auf die Donau und die Donauebene bietet. In der einstigen keltischen Handelsmetropole lebten vor 2500 Jahren rund 5000 Einwohner. Die Heuneburg zählt zu den wichtigsten Keltenfundstätten in Europa. Ein Freilichtmuseum mit verschiedenen Rekonstruktionen, zum Beispiel einem Wehrgang und einem Herrenhaus, präsentieren den Gästen die beeindruckende Vergangenheit der Stadt. Ein Ausflug lohnt sich daher unbedingt.

Schon die Anreise zur Heuneburg–Stadt Pyrene ist ein Erlebnis und absolut klimafreundlich. Dieses Jahr fährt die Biberbahn an allen Sonn– und den meisten Feiertagen noch bis 15. Oktober zwischen Radolfzell und Mengen. Auch hier gilt das Deutschland–Ticket der Deutschen Bahn. Dank ihrer niedrigen Einstiege und großen Fahrradabteile ist die Biberbahn bei radfahrenden Reisenden sehr beliebt. Der Drahtesel, der kostenlos mit der Biberbahn reisen darf, kommt ab dem Bahnhof Mengen zum Einsatz. Um zur Heuneburg zu gelangen, folgt man dem acht Kilometer langen Radweg. Bequem erreicht man so die älteste Stadt nördlich der Alpen. Mit dem Biberbahnticket erhält man an der Kasse außerdem einen ermäßigten Eintritt. Zudem finden Radtouristen auf dem Plateau Schließfächer, Ladestationen und Reparaturkits. Nachdem alles verstaut ist, kann man die Heuneburg entspannt erleben, entweder auf eigene Faust oder immer sonn– und feiertags bei einem geführten Rundgang.

Im rekonstruierten Herrenhaus werden regelmäßig Ausstellungen zu den aktuellen Forschungsergebnissen auf der Heuneburg präsentiert. Noch bis Mittwoch, 1. November, gastiert dort die Wanderausstellung „Kelten in Baden–Württemberg“. Gäste erfahren hier mehr über die Zeit zwischen dem 7. und 1. Jahrhundert vor Christus, also genau über jenen Abschnitt, in dem die Kelten im deutschen Südwesten das Landschaftsbild stark prägten. Handel, Handwerk, Kunst und Religion — die Ausstellung informiert über die wichtigen Lebensbereiche der damaligen Menschen. Auch das berühmte Fürstengrab von Eberdingen–Hochdorf wird in der Schau thematisiert.