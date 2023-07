Heratskirch feiert ihr Kirchenpatrozinium, das Jakobusfest

Strahlender Sonnenschein bei angenehmen Temperaturen, eine mit Feldblumen festlich geschmückte Jakobuskirche und zahlreiche Gläubige waren die Attribute des Kirchenpatroziniums in Heratskirch, die dieses wieder zu einem kleinen aber feinen Kirchenfest werden ließen.

Ganz in diesem Sinne war dann auch das Eröffnungslied des Festgottesdienstes „Wir feiern heut ein Fest, wir laden alle ein“. In seiner Predigt, in der er die Lebensgeschichte des Schutzpatrons der Kirche, den heiligen Jakobus den Älteren in den Mittelpunkt stellte und eine Inspiration für den eigenen Glauben nannte, machte Pfarrer Shinto Kattoor deutlich, wie wichtig es gerade in der heutigen Zeit, die oft von Ab– und Ausgrenzung geprägt ist, sich auf den Weg zu machen, für Neues offen zu sein und auf Ungewohntes einzulassen.

Festlich war der gut besuchte Gottesdienst auch durch das Gesangsduo Ulrike Kessler und Bernadette Menner, die nicht nur die gemeinsamen Kirchenlieder anführten, sondern mit Solo‘s wie„You Raise Me Up“ , dem Dank– und Lobpreislied „Vater ich danke dir“ und dem Wallfahrtslied „Schwarze Madonna, dein Kind will ich sein“ dem Gottesdienst den musikalischen Glanz verliehen.

Am Ende des Gottesdienstes gab es von Pfarrer Shinto Kattoor nicht nur den Dank an alle Mitbetenden und Mitwirkenden und den Segen, sondern auch die Einladung zum weltlichen Teil des Festes. Dass dies beherzigt wurde, zeigte sich auf dem Festplatz, der poppenmaierischen Scheune, die beim anschließenden Frühschoppen und Mittagstisch gut gefüllt war. Hier bewies die Heratskircher Dorfgemeinschaft, die Kraft des Zusammenhaltes, denn in dieser gemütlichen Umgebung, mit einem guten Angebot aus Küche, Keller und Backstube ließ es sich wohlfühlen.

Tobias Lang ist ein Beispiel, wie ernst die Heratskircher ihr Fest nehmen. Er, der sonst im 5–Sterne–Gourmenttempel „Traube Tonbach“ in Baiersbronn am Herd steht, brutzelte am Grill die Steaks und Grillwürste.

Auch wenn der zweite Tag des Festes der Montag, regnerisch begann, hatte der Wettergott Einsehen mit den Heratskirchern. Rechtzeitig zum traditionellen Feierabendhock verzogen sich die Regenwolken und die Besucher kamen wieder, um in gemütlicher Runde zusammenzusitzen, aber auch um der Feuerwehrprobe der Abteilungsfeuerwehr Bogenweiler–Haid–Bolstern zuzuschauen.