Heimat- und Trachtenverein sagt Danke

Der Heimat- und Trachtenverein Saulgau möchte sich an dieser Stelle bei allen Beteiligten für‘s mitwirken beim Erntedankfest am 1. Oktober bedanken.

Wir sagen DANKE: Kindergarten St. Josef, Jugendspielmannszug der Bürgerwache Saulgau, Fahnenabordnung der Bürgerwache Saulgau, Fahnenabordnung der Stadtmusik Bad Saulgau, Soldaten- und Bauerntross zu Saulgau, Trachtenverein Herbertingen, Volkstanzgruppe Bittelschieß, Feuerwehr Bad Saulgau, Katholischer Kirchengemeinderat Bad Saulgau, Stadt Bad Saulgau/vertreten durch den 1.Beigeordneten Richard Striegel, Herrn Dekan Müller und seinem Team, der Presse über die ausführliche Berichterstattung, dem Bodensee-Heimat- und Trachtenverband und allen weiteren Ehrengäste, welche mit Ihrer Anwesenheit zum Gelingen beigetragen haben.

Ein besonderer Dank möchten wir an dieser Stelle einmal allen Feldbesitzern rund um Saulgau sagen, welche uns seit nunmehr 45 Jahren Frucht von Ihren Felden schneiden lassen. Ein weiterer Dank an die Bäckerei Walter, die uns ebenfalls seit vielen Jahren Brot für unseren Erntealtar und Brotkorb spendet. Ein letzter Dank möchten wir Stefan Manz aussprechen, der uns in diesem Jahr unser Kreuz von der Erntekrone ‐ ganz unentgeltlich ‐ neu vergoldet hat.

Allen nochmals ein herzliches Vergelt‘s Gott. Der Wunsch des Heimat- und Trachtenvereins, dass das Erntedankfest ein Fest des Miteinanders und ein Fest der Bevölkerung ist wurde in diesem Jahr mehr als erfüllt.

„Treu dem guten, alten Brauch!“ „Sitt und Tracht der Alten, wollen wir erhalten!“