Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es in der Nacht zum von Freitag auf Samstag gekommen, nachdem in der Wiesenstraße in Hechingen ein Wohngebäude teilweise eingestürzt ist. Die rund 70 Einsatzkräfte, die um kurz nach 22 Uhr am Unglücksort eintrafen, standen vor einem großen Trümmerfeld: Die komplette Seitenwand des Hauses war zusammengestürzt.

Gegen 22 Uhr meldeten Anwohner über Notruf einen lauten Knall und austretendes Wasser aus einem Wohngebäude.

Nachbargebäude wird schwer beschädigt

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte laut Pressemitteilung der Polizei fest, dass es aus bislang nicht geklärter Ursache zum Einsturz einer kompletten Hauswand eines Einfamilienhauses kam.

Hechingens THW-Chef Dennis Raible bespricht sich mit Einsatzkräften. (Foto: Michael Würz )

Die Trümmerteile fielen gegen das Nachbargebäude, wodurch beide Häuser unbewohnbar wurden. „Die Nachbarn waren zwar zu Hause, konnten ihr Haus aber unverletzt verlassen“, schreibt die Polizei in einer ersten Pressemitteilung.

Bewohner waren nicht zu Hause

Die drei Bewohner des eingestürzten Hauses waren zum Unglückszeitpunkt nicht zu Hause, konnten aber telefonisch erreicht werden.

Der Einsturz war jedenfalls nicht wegen der derzeit stattfindenden städtischen Baumaßnahmen im dortigen Straßenbereich. Philipp Hahn, Bürgermeister

Zur Bewältigung der Einsatzlage waren die Feuerwehr, mit den Abteilungen Sickingen und Hechingen, mit 35, sowie das THW mit neun und der Rettungsdienst mit elf Einsatzkräften vor Ort. Teile des zerstörten Hauses wurden noch in der Nacht abgetragen.

Auch Strom und Wasser wurden abgestellt, sagte Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn, der sich vor Ort ein Bild von der Lage machte. „Wir sind dankbar, dass die Feuerwehr samt des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Frieder Dieringer, THW und DRK so schnell vor Ort waren“, so Hahn. Er sei froh, dass es keine Personenschäden gab und hoffe, dass es in der Nacht nicht zu weiteren Einstürzen komme, sagte Hahn am späten Abend.

Zur statischen Prüfung der Gebäude wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücksfalles dauern an. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 150.000 Euro belaufen.

Erster Verdacht bei Ursachenforschung einen Tag später

Informationen des Zollern-Alb-Kurier (Zak) zufolge soll es private Grabungsarbeiten eines Nachbarn gegeben haben, die ursächlich für den Einsturz sein könnten. Offiziell bestätigt ist das vonseiten der Polizei nicht. Timo Kirschmann vom Polizeipräsidium Reutlingen sagt auf Nachfrage, dass dies weder bestätigt noch dementiert werden könne.

Erst im Laufe der Woche werde in Absprache mit dem zuständigen Sachverständigen Details der laufenden Ermittlungen benannt werden können. Bürgermeister Philipp Hahn hält im Gespräch mit dem Zak fest, dass ebenfalls stattfindende Grabungsarbeiten der Stadt nicht im Zusammenhang mit dem Einsatz stehen. „Der Einsturz war jedenfalls nicht wegen der derzeit stattfindenden städtischen Baumaßnahmen im dortigen Straßenbereich“, sagt Hahn am Sonntag.