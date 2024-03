Wegen schwerer Brandstiftung hat sich ein 19-Jähriger aus der Region am Dienstag vor dem Amtsgericht in Hechingen verantworten müssen. Dem jungen Mann wird vorgeworfen im September des vergangenen Jahres einen Telefonkabelverteiler in einer Psychiatrie im Kreis Sigmaringen entzündet zu haben. Dabei entstand Schaden in Höhe von etwa 34.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Zeugen sagen aus

Fünf Zeugen, darunter mehrere Heilerziehungspfleger aus der Einrichtung des Angeklagten sowie ein Polizist, sagten vor Gericht zu dem Vorfall in der Nacht im September aus. Der Angeklagte selbst äußerte sich über seine Verteidigerin zur Brandnacht.

Empfohlene Artikel Versuchter Mord Überraschung vor Gericht: Täter und Opfer sind für Großbrand verantwortlich q Sigmaringen

Ihr Mandant sei in der Nacht aufgewacht und habe sein Zimmer verlassen, um auf die Toilette zu gehen. Im Flur sei er dabei auf eine Mitbewohnerin der Einrichtung getroffen, die „laut rumgeschrien“ habe, so die Verteidigerin.

Flammen breiten sich schnell aus

Da der Anklagte keine lauten Geräusche mag, konnte er zurück in seinem Zimmer nicht mehr einschlafen. Eine Stimme in seinem Kopf habe ihm anschließend mehrfach befohlen, etwas anzuzünden.

Daraufhin setzte er einen Telefonkabelverteiler im Flur mit einem Feuerzeug in Brand. Dieser habe schnell Feuer gefangen, woraufhin sich die Flammen im Flur ausbreiteten. Ihr Mandant sei „schockiert und überfordert“ gewesen, weshalb er zunächst zurück in sein Zimmer gegangen sei.

Eine Bewohnerin und ein Betreuer löschten das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Einige Tage später hat der Angeklagte die Brandstiftung zugegeben.

Angeklagter fiel schon mehrfach auf

Während der Zeugenaussagen wurde deutlich, dass der Angeklagte schon mehrfach auffällig war. So habe er in der Vergangenheit Papierhandtücher mit einem Föhn entzündet und ein Poster an der Wand „abgefackelt“, wie die Richterin aus einem Protokoll verlaß.

Ich kann ihm nicht mehr vertrauen, er ist eine tickende Zeitbombe. Die ehemalige Betreuerin des Angeklagten

Zudem soll er seinen damals einjährigen Bruder absichtlich mit einem Bügeleisen verbrannt haben, einen Fahrstuhl manipuliert und einer Babykatze das Genick gebrochen haben. „Es fällt mir schwer, hier zu sitzen, ich hätte nicht gedacht, dass er so etwas macht. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen, er ist eine tickende Zeitbombe“, sagte seine ehemalige Betreuerin im Zeugenstand.

Gutachter kommt zu Wort

Ein psychiatrischer Gutachter erläuterte dem Gericht seine Diagnose: Der 19-Jährige leide an einer geistigen Behinderung, einer undifferenzierten Schizophrenie und einer leichten Intelligenzminderung.

„Ihre Erkrankung kann man nicht sehen, aber Ihr Gehirn funktioniert anders“, sagte der Gutachter zu dem Angeklagten. Deshalb sei er schuldunfähig.

Das Urteil

Dem schlossen sich die Staatsanwältin und die Verteidigerin an. „Sie sind nicht schuld, Sie sind krank. Deshalb muss Ihnen auf die Finger geschaut werden“, sagte die Staatsanwältin zum Angeklagten. Sie forderte eine Unterbringung in einem psychischen Krankenhaus.

Die Richterin kam dieser Forderung nach, die Dauer der Unterbringung ist offen. „Da sind Sie sicher, alle anderen sind sicher und Sie können sich helfen lassen“, begründete sie ihr Urteil gegenüber dem jungen Mann.