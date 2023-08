Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hausen im Tal und Schwenningen

Zwischen Hausen im Tal und Schwenningen ist es am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Lastwagen ist auf der L196 mit einem Auto kollidiert, wobei der Fahrer des Autos schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Gesundheitliche Gründe als Ursache

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Autofahrer von Schwenningen kommend aus gesundheitlichen Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit dem Lastwagen kollidiert. Der Fahrer des Lastwagens wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Straße für Stunden gesperrt

Am Fiat entstand Totalschaden, die Schadenshöhe am Lastwagen ist noch unklar. Am Unfallort waren neben Polizei, Rettungshubschrauber und Rettungsdienste auch die Feuerwehr Hausen im Tal im Einsatz.

Die Straße ist laut Schätzungen der Polizei noch bis in den frühen Abend hinein gesperrt.