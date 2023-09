Die Bergwacht Sigmaringen hat am Dienstag einen 16-jährigen Kletterer nach einem Steinschlag aus einer Übungswand gerettet.

Stark blutende Wunde am Oberschenkel

Der Kletterer stand am Fuß der Übungswand des Stuhlfelsen oberhalb von Hausen im Tal, als sich etwa acht Meter über ihm ein Felsbrocken aus der Wand löste. Dieser schlug unmittelbar neben dem Jugendlichen auf dem felsigen Untergrund auf und zersplitterte.

Der Kletterer erlitt laut Bergwacht durch ein Felsstück eine stark blutende Wunde am Oberschenkel. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und die Bergwacht wurde der Verletzte von der Besatzung eines Rettungshubschraubers aufgenommen und in ein Klinikum in Villingen-Schwenningen geflogen.