Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Laiz

Bei der HV konnte die 1. Vorsitzende außer zahlreichen Mitgliedern auch den Ortsvorsteher Wolfgang Querner, vom Kreisverband Katrin Gauggel und unser Ehrenmitglied Vev Stehle begrüßen.

Nach den üblichen Regularien wurde unser früherer OV Lothar Scheid für 40 Jahre Treue zum OGV mit dem „goldenen Bäumchen“ geehrt. Das Ehepaar Brigitte und Adolf Wolf und Isolde und Bernd Peter sowie Manfred Marofke (in Abwesenheit) wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft mit dem „silbernen Bäumchen“ geehrt.

Vor den anschließenden Wahlen stellte sich das neue Vorstandsteam - Regina Bieger, Brigitte Bisinger und Marita Bressler - einzeln vor. Die OGV-Vorstandschaft möchte vor allem junge Familien und Neubürger für unseren Verein und Gartenkultur begeistern. Die neue Führungsspitze wurde einstimmig gewählt. Auch die bisherigen Ämter wurden von der Versammlung bestätigt. Petra Knaus, Kassiererin, Ursula Sprißler Schriftführerin, Alfred Bauernfeind, Jörg Fink, Karl Moosbrugger, Marina Scholz, Inge Degenhard(neu), Beisitzer. Gertrud Baier und Gerda Rösch wollten ausscheiden und wurden mit einem Dankeschön verabschiedet.

Für 35 Jahre aufopfernde Arbeit als 1. Vorsitzende wurde Inge Degenhard zum Abschied mit einer Jahreskarte der „Insel Mainau“, sowie ein Pflanz- Arrangement überrascht. Es war ein besonderes Glück sie als junge Frau für den OGV-Laiz zu gewinnen, den sie dann zu einem großen Verein in Laiz gemacht hat. Mit einer Fotomontage erinnerte U. Sprißler vor allem an die Gartenschau 2013 und den „Tag der offenen Gartentür“ mit hunderten von Besuchern in Laiz. Auch das Kriegerdenkmal und die Obstbaumwiese an der Donau wird vom OGV ehrenamtlich gepflegt und bepflanzt. Die beliebte Pflanzenbörse und der Adventszauber sollen in Laiz weiterhin fester Bestandteil sein.

Zum Schluss präsentierte Regina Bieger Bilder von allen Veranstaltungen des vergangenen Vereinsjahres.