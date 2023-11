Hauptversammlung der Kunstfreunde Donau

Im November 2023 war die Hauptversammlung mit 55 Teilnehmern im DRK-Heim in Herbertingen überaus gut besucht. Im ersten Tagesordnungspunkt wurde der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Es folgte der detaillierte Jahresrückblick der Schriftführerin Carmen Engenhart. Dieser zeigte deutlich auf, wie vielfältig die monatlichen Vereinsaktivitäten gestaltet sind, bei denen außerdem das gesellige und freundliche Miteinander einen besonderen Stellenwert verzeichnet. Dies zeigt sich im Besonderen an 24 Neuzugängen in diesem Jahr und den somit auf 150 Personen angewachsenen aktuellen Mitgliederstand.

Im anschließenden Rechenschaftsbericht konnte Kassiererin Elisabeth Koch auf einen soliden, fast unveränderten Kontostand verweisen. Sie machte lediglich auf die angestiegenen Kopier- sowie Papier- und Portokosten aufmerksam. Nach kurzem Austausch wurde eine Erhöhung von 5 Euro festgelegt. Der Jahres-Mitgliedsbeitrag beläuft sich nunmehr auf 20 Euro für Einzelpersonen und 25 Euro für Paare. Die Kassenprüfer Luise Schnitzer und Renate Sauter bescheinigten eine gewohnt einwandfreie Kassenführung. In Vertretung des kurzfristig verhinderten Bürgermeisters Hoppe übernahm Herr Rolf Wieber die Entlastung des Gesamtvorstandes.

Im Vorausblick für 2024 konnte bereits das Saarland als Ziel der Fünftagesfahrt sowie die Adventsfahrt nach Innsbruck bekanntgegeben werden. Als weitere Aktivitäten wurde ein Vortrag „Bauhaus“ mit nachfolgender Fahrt in das Textilmuseum „Pausa“ in Mössingen, eventuell. der Besuch der Feininger Ausstellung in Frankfurt oder Turner in München, der Besuch des Landtages BW und eine Gartenfahrt im Sommer eventuell in das Baummuseum ENEA in Rapperswil, sowie der Grillnachmittag vorgestellt werden. Auch steht der Besuch der Stadt Munderkingen und der Stadt Riedlingen auf dem Programm, ebenso der Visionen-Weg im Kloster Heiligkreuztal. Den Abschluss der Hauptversammlung bildete eine informative Bilderpräsentation der Venedigreise im Frühjahr, den die Mitglieder Reinhard Drost und Walter Dorn für die Versammlung vorbereitet hatten.