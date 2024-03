Am Samstag fand die Hauptversammlung der Feuerwehr Leibertingen statt. Kommandant Benedikt Stump einen kurzen Rückblick auf die 46 geleisteten Einsätze und die aktuelle Statistik der Feuerwehr mit derzeit insgesamt 153 Mitgliedern.

Daraufhin konnte er folgende Kameraden mit dem Leitspruch „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“ in die Einsatzabteilungen aufnehmen: Müller Marius, Mayer Lukas, Dietz Christian und Rock Fabian. In die Altersabteilung verabschiedet wurden Wolf Hermann, Braun Emil, Widmann Werner, Horn Winfried und Stump Lothar. Weiters gab er einen kurzen Einblick in die Themen welche die Feuerwehr derzeit beschäftigen: die Einführung des Digitalfunkes, die Jugendfeuerwehr hat mit Jonah Keller einen neuen Jugendfeuerwehrwart, Kreisweit wurde der Führungsstab neu ausgerichtet und die Wehren Meßkirch, Sauldorf und Leibertingen haben eine gemeinsame Führungsgrupp organisiert. Beim Punkt Ausbildungen und Neubeschaffungen ging Kevin Braun auf die bisher geleisteten Lehrgänge, sowie alle anstehenden Aus- und Weiterbildungen ein.

Zudem gab er zusammen mit Bürgermeister Stephan Frickinger einen kurzen Einblick über den aktuellen Stand bezüglich des geplanten gemeinsamen Gerätehausees für die Wehren Altheim und Thalheim. Bürgermeister Frickinger lobte hierbei, dass der gemeinsame Gedanke der Feuerwehr nun immer mehr gelebt wird und er sich auch weiterhin ein Miteinander auf Augenhöhe wünsche. In seinem Grußwort überbrachte Kreisbrandmeister Michael Reiter die Grüße von Fr. Bürkle und dem Landratsamt und lobte ebenfalls die gute Zusammenarbeit, egal ob es gemeindeintern, interkommunal, oder bei der kreisweiten Zusammenarbeit im neuorganisierten Führungsstab sei. Weiters gab er einen kurzen Einblick zum aktuellen Stand des Digitalfunkes und zum aktuellen Stand der Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift für Zuwendungen im Feuerwehrwesen (Z-FEU). Auch Friedrich Sauter, Vorsitzender der Kreisfeuerwehrverbandes Sigmaringen e.V., merkte in seinem Grußwort an, dass alles darangesetzt wird, dass die ländlichen Regionen bei der Vergabe der Z-FEU-Zuwendungen besser berücksichtigt werden. Zudem machte er darauf aufmerksam, dass die Zuschüsse zum Feuerwehrjugendzeltlager zukünftig nur noch vergeben werden können, wenn eine gültige JULEIKA-Ausbildung vorhanden ist.