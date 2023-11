Haupt- und Schlussprobe der Feuerwehr Leibertingen

Am Samstag, 28. Oktober, fand die diesjährige Haupt- und Schlussprobe der Feuerwehr Leibetingen satt. Alle vier Abteilungen wurden um 16 Uhr nach Leibertingen zur Firma „Holz Jäger“ alarmiert. Es wurde ein Vollbrand einer mit Hackschnitzel befüllten Halle angenommen. Es galt den Brand zu löschen, fünf vermisste Personen zu retten und das Ausbreiten des Brandes auf angrenzende LKWs zu verhindern. Für die als erstes am Einsatzort eingetroffenen Einsatzkräfte aus Leibertingen galt es umgehend mit einem Trupp unter Atemschutz mit der Personensuche zu beginnen und eine Wasserversorgung aufzubauen. Die nachrückenden Kräfte aus Kreenheinstetten unterstützten bei der Menschenrettung. Aufgrund der begrenzten Wasserversorgung wurden die Einsatzkräfte aus Thalheim und Altheim damit beauftragt, eine Wasserversorgung von einem circa 500 Meter entfernten Hydrant aufzubauen, mit der Brandbekämpfung am hinteren Gebäudeteil zu beginnen und eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Weiter fand die Brandbekämpfung mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr Sigmaringen statt.

Die Feuerwehr Leibertingen bedankt sich bei den zahlreichen Zuschauern, ob jung oder alt, für das Interesse an der Übung.