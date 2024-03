SV Sulmetingen fährt ersten Saisonsieg ein

Der SV Sulmetingen hat im ersten Pflichtspiel des Jahres in der Fußball-Landesliga den ersten Saisonsieg eingefahren. Das Team von Spielertrainer Jan Deiss, der selbst zweimal traf, gewann das Kellerduell beim TSV Harthausen/Scher mit 3:0 und kletterte so auf den vorletzten Platz.

Ausgeglichene erste Halbzeit

„Die Erleichterung ist riesengroß. Endlich ist der Knoten geplatzt“, sagte Deiss nach der Partie. „Das war nur ein kleiner, aber wichtiger Schritt in die richtige Richtung. In Summe war der Sieg verdient.“ In einer recht ausgeglichenen ersten Hälfte gab es auf schwierigem Geläuf Chancen auf beiden Seiten. Die besten für den SVS vergab zunächst Julian Guther (20., 33.).

In Minute 38 sah TSV-Ersatzspieler Liam Allseits Rot, da er in Folge eines Foulspiels auf dem Platz einen SVS-Kicker umgestoßen hatte. Dies hatte keine direkten Auswirkungen auf die Partie, für den TSV ging es mit elf Mann weiter.

Deiss trifft doppelt

In Hälfte zwei hatte Sulmetingen ein klares Übergewicht. In Minute 47 hätte der SVS nach Ansicht von Deiss einen Elfmeter bekommen müssen: „Manuel Pohl wurde klar von hinten gestoßen, doch der Schiri pfiff nicht.“ Kurz darauf verwertete Manuel Pohl am langen Pfosten eine Flanke von Frank Brehm zum 0:1 (49.).

Danach blieb Sulmetingen am Drücker. Nach einer Ecke von Heiko Gumper besorgte Deiss per Kopf das 0:2 (60.) und dann per 16-Meter-Volleyschuss das 0:3 (63.). In der Folge ließen Dominik Martin und Brehm weitere SVS-Großchancen ungenutzt.

Am nächsten Sonntag empfängt Sulmetingen nun den TSV Straßberg (Anstoß: 15 Uhr). „Da müssen wir nachlegen“, so Deiss.

Die Statistik zum Spiel:

TSV Harthausen/Scher - SV Sulmetingen 0:3 (0:0). SVS: Marco Pohl - Y. Werz, Griebel, Gumper, Gapp (72. Miller) - Guther, Deiss (76. Gashi), Brehm (83. Dehler), Maurer (67. Hagel) - Ehe (55. Martin), Manuel Pohl. Tore: 0:1 Manuel Pohl (49.), 0:2, 0:3 Jan Deiss (60., 63.). SR: Felix Braun (Kisslegg). Z.: 123. Bes. Vork.: Rot für Allseits (38./TSV, Tätlichkeit).