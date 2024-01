Landwirte, Handwerker und Spediteure haben sich am Dienstagabend zu einer Bauernkundgebung mit Mahnfeuer auf einer Wiese bei Harthausen/Feldhausen getroffen. Über 800 Menschen aus Biberach, Sigmaringen, Reutlingen und dem Zollernalbkreis waren anwesend und diskutierten über die aktuelle Situation und wie es weitergehen soll.

Redner erfahren große Zustimmung

Unter lautem Hupen und mit blinkenden Lichtern fuhren die etwa 500 Traktoren in Richtung des Ackers bei der Abzweigung nach Wilsingen. Während der Reden auf einer aufgebauten Bühne zeigten die Anwesenden unter Applaus und Jubel lautstark ihre Zustimmung.

Es gab lautstarke und sichtbare Demonstrationen und das ist euer Recht. Klaus Burger

Klaus Burger, Landtagsabgeordneter der CDU, blickte in seiner Rede lobend auf die Proteste der vergangenen Wochen zurück: „Es gab lautstarke und sichtbare Demonstrationen und das ist euer Recht. Ihr dürft unbequem sein“, sagte er.

Klagen bezüglich der Proteste habe er nicht gehört. Burger begründete dies dadurch, dass die „Rechte der Bevölkerung lediglich beeinflusst, nicht aber gebrochen“ worden seien. „Führt das so weiter, 80 Prozent der Bevölkerung zeigen sich solidarisch“, appellierte Burger an die Anwesenden.

Es gehe um viel mehr als nur um die Landwirte

Martin Mahl, Bäckermeister und Inhaber des Backhauses Mahl aus Stetten, pflichtete dem bei: „Ihr habt viel mehr Zuspruch aus der Bevölkerung als ihr denkt.“ Bei der Kundgebung gehe es nicht nur um die Landwirtschaft, sondern um viel mehr.

„Ich habe die Schnauze voll“, sagte er und erntete Applaus aus den Reihen. Die Kritik der Politiker, dass zahlreiche Bauernproteste von Rechtsextremisten unterwandert seien, sah er als „freche und lachhafte Unterstellung“. „Kritik an der Regierung ist keine Kritik an der Demokratie“, so Mahl.

Die geplanten Streichungen des Agrardiesels und der Kfz-Steuerbefreiung seien laut Mahl nur der Aufhänger der Proteste gewesen. Weiterhin kritisierte er das Haushaltsdefizit der Bundesregierung sowie das Scheitern der Energiewende.

„Die Politiker sind nicht mal in der Lage, die Probleme zu lösen, die sie selbst verursacht haben“, ergänzte er. Seine Haltung gegenüber der Bundesregierung war deutlich: „Wenn die Regierung in Berlin einigermaßen Anstand hätte, würde sie zurücktreten“, sagte Mahl.

So geht es weiter

Gerhard Jaudas, Vorsitzender des CDU-Verbands im Laucherttal, gab außerdem zu bedenken, dass viele Verbraucher sich zwar „artgerechte Tierhaltung und einen schonenden Umgang mit der Natur“ wünschen, gleichzeitig aber „Discounter-Preise“ wollen. „Das funktioniert so nicht“, sagte Jaudas, „Die Landwirte kämpfen für ihre Existenz und Zukunft, nicht für mehr Urlaub oder mehr Work-Life-Balance“.

Eines steht für die Landwirte bereits fest: „Die Proteste werden noch weitergehen, jetzt vor allem branchenübergreifend“, sagte Thomas Hummel, Moderator der Veranstaltung, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Laut Karl Endriß, Vorsitzender des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen, sei das Ziel für die kommenden Wochen, das Gespräch mit Vertretern des Bundestages zu suchen.