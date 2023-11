Landesliga-Aufsteiger TSV Harthausen/Scher hat am späten Montagabend die Trennung von Spielertrainer André Eckstein bekannt gegeben. „Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie und Tabellenplatz 14 in der Landesliga haben sich die Verantwortlichen des TSV Harthausen/Scher dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit André Eckstein mit sofortiger Wirkung zu beenden“, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite. Eckstein war im Sommer 2023 als Nachfolger von Gino Favella zum Bezirksliga-Meister gekommen. „Wir danken André Eckstein für sein Engagement und wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute“, heißt es weiter. Der TSV Harthausen/Scher hatte am vergangenen Wochenende im Abstiegsduell eine 0:4-Niederlage beim SV Ochsenhausen hinnehmen müssen. In der vergangenen Saison hatte er rund ein halbes Jahr beim FC Ostrach gearbeitet. Im Spätherbst 2022 hatte Eckstein den FC Ostrach in einer bereits aussichtslosen Lage übernommen, im Frühjahr trennten sich die Wege bereits wieder. Trotz des feststehenden Abstiegs waren beide Parteien noch vor Saisonende schon wieder getrennte Wege gegangen.

Harthausen trennt sich von Eckstein