Harthausen

Brieftaube landet im Löwen

Harthausen / Lesedauer: 2 min

Die im Gasthaus Löwen gelandete Brieftaube, die von den Wirtsleuten Emine und Kamil Balci freundlich aufgenommen wurde. (Foto: Karl-Otto Gauggel )

Die Wirtsleute im Gasthof Löwen, den man in Harthausen meist nur als Bruihaus kennt, staunten nicht schlecht, als vor kurzem am frühen Abend mit den Gästen plötzlich auch eine schwarze Taube in die Gaststätte spazierte und neugierig um sich blickte. Da der Vogel an beiden Füßen einen breiten Ring trug, war Wirt Kamil Balci sofort klar, dass es sich bei diesem Vogel nicht um eine gewöhnliche Stadttaube sondern um eine Brieftaube handeln könnte.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 12:11 Von: Karl-Otto Gauggel