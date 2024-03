Hans-Peter Lang seit 60 Jahren bei der Stadtkapelle Mengen

In einer harmonischen Jahreshauptversammlung hat die Stadtkapelle auf ein spannendes Vereinsjahr zurückgeblickt. Zudem standen hochkarätige Ehrungen auf der Tagesordnung.

Mit 89 Musikerinnen und Musikern präsentiere sich das Orchester derzeit auf personellem Rekordstand, verkündete Vorsitzender Klaus Voggel in seiner Begrüßung. Dank solider Vereinsarbeit und gutem musikalischem Niveau genieße man einen ausgezeichneten Ruf. Das ist wohl auch der Grund, warum Kassier Volker Lutz von hohen Spenden von Privatpersonen und ortsansässigen Firmen berichten konnte. Dank acht Eigenveranstaltungen verfüge die Stadtkapelle über ein solides finanzielles Polster.

Mithilfe einer Fotopräsentation ließ Schriftführer Jonas Welte humorvoll die vergangenen zwölf Monate Revue passieren, deren Höhepunkt zweifellos der zweitägige Ausflug nach Heidelberg war. Aber auch die 24 weiteren Auftritte fanden gebührende Erwähnung.

Gute musikalische Performance sei kein Selbstläufer, redete Dirigent Ralf Uhl seinen Musikern ins Gewissen. Obwohl der Probenbesuch recht ordentlich sei, gebe es durchaus noch Luft nach oben. „Nehmt aktiv am Vereinsleben teil“ lautete sein Appell. Dass das schon bei der Jugendarbeit beherzigt wird, berichtete Jugendleiterin Emma Voggel. Neben den Freizeitaktivitäten hätten die Jungmusiker ein Hüttenwochenende in Horgenzell verbracht und sich beim Weihnachtsmarkt und beim Jahreskonzert bestens präsentiert.

Für den Blasmusikverband durfte Egon Wohlhüter fünf Musiker für langjährige Vereinszugehörigkeit auszeichnen. Für 20 Jahre wurden Martina Haile und Caroline Zimmerer geehrt, für 30 Jahre Daniela Schleifer. 40 Dienstjahre hat Volker Lutz bereits auf dem Buckel und sagenhafte 60 Jahre musiziert Hans-Peter Lang bei der Stadtkapelle. Für sein 25-jähriges Wirken als Vizedirigent erhielt er zudem die Förderermedaille in Gold mit Diamant, ebenso wie Volker Lutz, der genauso lange als Kassier fungiert, und Jürgen Wetzel, der seit 30 Jahren das Amt des Instrumentenwarts bekleidet.

Auch heuer stünden wieder fordernde Auftritte an, so der Große Zapfenstreich in Stuttgart, der Fuhrmannstag sowie die Reisen nach Regensburg und Schlanders in Südtirol, blickte der zweite Vorsitzender Philipp Hierlemann voraus. Für den besten Probenbesuch dankte er Susanne Schad und Ellen Müller mit einem Präsent. Neu im Ausschuss ist künftig Sonja Löw.