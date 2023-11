Gutensteiner gedenken der Opfer am Volkstrauertag

Nach einer Wortgottesfeier in der Kirche haben die Gutensteiner am Volkstrauertag am Ehrenmal neben der Kirche der Opfer von Krieg, Gewalt und Terrorismus gedacht. „Jedes Jahr wird immer wieder, auf der ganzen Welt dieser Opfer auf die ein- oder andere Weise gedacht, und trotzdem gelingt es immer wieder Einzelnen, Tausende ins Unglück zu stürzen“, führte Ortsvorsteher Günter Gregori aus. Zusammen mit seiner Stellvertreterin Karin Mühlhans und Fahnenträger Lothar Kronenthaler von der Feuerwehr legte er am Ehrenmal einen Kranz nieder.

Abteilungskommandant Werner Kleiner trug den Liedtext „Der gute Kamerad“ von Ludwig Uhland vor, die einheimische Musikkapelle spielte anschließend das Stück unter der Leitung von Dirigent Alois Kille. Die Kapelle spielte noch weitere Musikstücke, eine Abordnung der Feuerwehr begleitete die Gedenkfeier.