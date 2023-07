Toiletten und „Wildpinkler“ beschäftigen den Rat

Mit den Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2024 hat sich der Ortschaftsrat Gutenstein in seiner jüngsten Sitzung befasst, an der auch der erste Beigeordnete der Stadt Sigmaringen, Manfred Storrer, teilnahm. Angesichts des großen Zuspruchs, etwa 20 Zuhörer wohnten der Sitzung bei, sprach Storrer von einem guten Gemeindeleben und einem großen Interesse für das Gemeinwohl.

Ortvorsteher Günter Gregori gab bekannt, dass jährlich wiederkehrende Zuwendungen nicht mehr angefordert werden müssten. Der Rat wünscht sich Mittel, um die Situation beim Toilettenhäuschen am Wanderparkplatz bei der Donaubrücke zu verbessern. Die Bäume und Sträucher hinter der Toilette müssten niedergehalten werden, um „Wildpinkler“ nicht anzulocken, so der Ortsvorsteher. Außerdem sollte der Pflasterbelag ausgebessert werden, Pflastersteine würden zerfallen und es seien schon Löcher entstanden, die eine Unfallgefahr darstellen. Die Hinweis– und Infoschilder seien veraltet, die Plexiglasscheibe seit Jahren kaputt. Zudem stößt die Toilette durch die Benutzer des Parkplatzes und die Radler und Wanderer an ihre Grenzen. Besonders eng werde es, wenn größere Gruppen von Bootsfahrern, die teilweise auch mit Bussen anreisen, um sich auf der gegenüberliegenden Donauseite an der Ein– beziehungsweise Ausstiegsstelle auf eine Kanufahrt zu begeben, berichtete Ortschaftsrat und Gemeindearbeiter Bernd Sax. Daneben seien immer wieder starke Geruchsentwicklungen festzustellen.

Der Rat sprach sich für eine Prüfung aus, ob der Kanuverleih nicht eine Toilette bei der Einstiegsstelle aufstellen müsste. Weiter ist es ein Wunsch des Ortschaftsrats, die Beleuchtung im Bürgersaal, besonders die Bühnenbeleuchtung, komplett auf LED–Leuchtmittel umzustellen. Für die Schließanlage der Feuerwehr wird für den Seiteneingang eine Chipsteuerung beantragt, das Garagentor für den Schlauchwagen soll mit einer elektrischen Steuerung zu öffnen und zu schließen sein.