Strobelhof fasziniert mit diversen Kürbissen

Die Blicke der Radler und Wanderer, die am Strobelhof vorbeikommen, werden von einem beeindruckenden Arrangement von Kürbissen angezogen. Neben dem Milchhäusle sind nicht essbare Zierkürbisse aufgereiht, daneben liegen auf einem Anhänger Speisekürbisse wie Hokkaido, Butternut und Spaghettikürbisse. Über 2000 Kürbisse brachte die Ernte hervor, die auf einer Fläche von zehn Aar angebaut wurden. „Bei der Ernte, alles in Handarbeit, waren fleißige Hände, auch viele kleine Händchen im Einsatz“, erzählt Bauer Strobel. „Die Kindergartenkinder und auch größere Kinder haben an verschiedenen Tagen bei der Ernte mitgeholfen. Es hat sich schnell herumgesprochen, dass es für die Helfer ein leckeres Eis gibt. Alle waren mit Feuereifer dabei.“