Jeden Tag wird ein Fenster geöffnet

Adventlich geschmückte Fenster, Türen, Tore und Vorgärten laden die Bevölkerung jetzt wieder zu einem abendlichen Spaziergang ein. Privatpersonen, Familien, Institutionen und Vereine erklärten sich bereit, einen dörflichen Adventskalender, initiiert vom Gemeindeteam um Katja Gruber und Karin Mühlhans, zu gestalten. Kindergarten, Landjugend, Musikverein, Fischereiverein, und die Alphornbläsergruppe Oberes Donautal machen mit. Ab 17.30 Uhr wird jeden Tag ein Fenster geöffnet, gelegentlich gibt es auch Gebäck und Getränke, es werden auch Geschichten vorgetragen oder Gebete gesprochen. Die Fenster bleiben bis zum 6. Januar gestaltet. Bei kräftigem Schneefall wurde das erste Fenster beim Kindergarten geöffnet. Hinter dem Fenster war eine liebevoll gestaltete Wichtellandschaft zu sehen, vor dem Fenster sorgte ein schneebedeckter, leuchtender Tannenbaum für adventliche Stimmung. Beim genauen Hinsehen konnten so manche Tiere aus Holz entdeckt werden. Am 17. Dezember ist der dörfliche Advent im Pfarrgarten, und am 24. Dezember ein Krippenspiel in der Kirche.