Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Heckenbrand in Gutenstein ausgerückt. Ein direkt neben der Hecke stehender Carport in der Burgfeldenstraße wurde angesengt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Hilfe aus der Kreisstadt

Mit 17 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen war die Gutensteiner Feuerwehr im Einsatz. Mit einem Löschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen mit Kommandant Sven Glatter kam Unterstützung aus Sigmaringen, so der Gutensteiner Abteilungskommandant Werner Kleiner.

Außerdem waren die Polizei, der Rettungsdienst und die Helfer vor Ort Gruppe Gutenstein an der Brandstelle.