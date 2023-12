Empfohlene Artikel Hochwasser Straßen und Unterführungen in Sigmaringen überschwemmt q Sigmaringen

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage und die damit verbundene Schneeschmelze haben Folgen für Gutenstein. Dort tritt derzeit die Donau über die Ufer.

Straße muss gesperrt werden

An manchen Stellen steht der Donauradweg unter Wasser, die Straße nach der Holzbrücke zu den Häusern der „Furtäcker“ musste gesperrt werden. Sogar der Bröller bei Thiergarten sprudelt, was in den vergangenen 30 Jahren nur ein oder zweimal der Fall war.

Der Bröller ist eine für gewöhnlich trockenliegende Quellhöhle. Hebt sich der Karstwasserspiegel aber schnell, sprudelt ein Bach durch das Portal über das Schuttbett zur wenige Meter entfernten Donau.