Fischereiverein „Donautal“ Gutenstein wird 50 Jahre alt

Der Fischereiverein e.V. „Donautal“ Gutenstein kann in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern. Am 1. Februar 1974 riefen 19 Gründungsmitglieder im Gasthaus „Germania“ den Verein ins Leben, aber - es gab noch kein eigenes Gewässer.

„Es war so, wie ein Kirchturm ohne Glocken“, sagte einmal Fischerkamerad Konrad Amann. Dennoch konnten die Mitglieder des neu gegründeten Vereins ihre Angel auswerfen, denn Franz Hättrich und Eugen Ramsperger hatten ihr privates Fischwasser zur Verfügung gestellt. Erst 1981 gelang es ein Gewässer im Bärenthal und ein Jahr später in weiteres in Gutenstein zu ersteigern. Von der Radwegbrücke über die Donau bei Thiergarten bis oberhalb des Gutensteiner Wehrs erstreckt sich das Vereinsgewässer auf einer Länge von etwa zwei Kilometer. „Von Anfang bis heute spielte die Pflege eines gesunden Fischbestands, hauptsächlich von Döbel, Rotfeder, Barbe und Karpfen bei den Friedfischen und Forelle, Hecht und Äsche bei den Raubfischen wie auch die Besatzmaßnahmen immer eine große Rolle“, erklärte der derzeitige Vorsitzende Michael Ruhnau im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Im Laufe der Jahre habe aber der Fischbestand wegen fehlender Nährstoffe etwas abgenommen. Ein Umdenken bei den Besatzmaßnahmen gab es durch jüngere Gewässerwarte seit etwa zehn Jahren.

Die ersten Jahre war das Gasthaus „Germania“ das Vereinslokal. Erst 1985 konnte ein Grundstück am Radweg zwischen Gutenstein und Thiergarten erworben, eine Gerätehütte erstellt und ein Grillplatz angelegt werden.

Dazu sagt Wolfgang Blender, Vorsitzender von 1994 bis 2014: „Mir war es wichtig, dass vom Ortsende von Gutenstein bis zur Fischerhütte und dem Bahnwärterhäuschen eine Wasserversorgung über 650 Meter verlegt werden konnte, mit sehr viel Eigenleistung, 600 Tonnen Sand haben wir in den Graben geschaufelt.“ Eine geschlossene Abwassergrube sei ebenso in Eigenleistung erstellt worden wie die Außenanlagen. Deshalb habe der Verein nie Schulden gehabt, so Wolfgang Blender. Der Verein kümmerte sich auch um die nachhaltige Verbesserung der Verhältnisse rund um die Fische.

Jugendarbeit wurde seit 1981 betrieben. 2016 stieg der Verein in den Verbund „Jungfischer Obere Donau“ ein.

Nicht nur die Fischerei, auch das gesellige Beisammensein und die jährlichen Fischerfeste waren von Anfang an Bestandteile des Vereinslebens. Klein fing es an mit den Fischerfesten in einer Streuobstwiese unterhalb des Kreuzfelsens an der Donau, später mit einem kleinen Zelt. Mittlerweile wird direkt bei der Fischerhütte gefeiert.

In den 50 Jahren führten vier Vorsitzende den Verein an: Rudolf Wäschle (197-1980), Heinz Rauser (1980-1994), Wolfgang Blender (1994-2014), Michael Ruhnau (2014 bis heute). „Der Verein ist gut aufgestellt, Nachwuchssorgen gibt es keine“, so blickt Michael Ruhnau mit seinen Mitstreitern optimistisch in die Zukunft. Das Vereinsjubiläum wird am Samstag, 13. April, ab 17.30 Uhr im Bürgerhaus in Gutenstein im Rahmen eines Vereinsabends gefeiert.