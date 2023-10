Bergwacht sorgt für Licht am Kizisberg

Mit Freischneider, Balkenmäher und Fahrzeugen mit Anhänger war die DRK-Bergwachtbereitschaft Sigmaringen mit zehn Personen, darunter auch zwei Jugendlichen, am Kizisberg in Gutenstein tätig. „Wir schneiden die Fläche frei von Stockaustrieben und mähen den Aufwuchs, damit seltene lichtliebende Pflanzen- und Kleintierarten eine Überlebenschance haben“, erklärt Naturschutzreferent Rüdiger Bertsch.

An dieser exponierten Lage der früher terrassierten Wachholderheide entstünde ein ideales Kleinklima für spezielle Pflanzen wie verschiedene Orchideenarten, Arten von Ragwurz, Enzian und anderen seltenen Pflanzen. Per Rechen werde das Gemähte abgerecht, um den Charakter der Magerrasenwiese zu erhalten, ergänzt Rüdiger Bertsch. Das Schnittgut wird dann zu einer Sammelstelle transportiert, von dort zur Verwendung in einer Biogasanlage abgeholt. Die Bergwacht führt diese Pflegemaßnahmen schon seit vielen Jahre am Kizisberg und auch an der Burghalde durch.