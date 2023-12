Gutenstein feiert den Advent im Pfarrgarten

Die Bürgerschaft hat sich im am dritten Adventssonntag im Pfarrgarten getroffen, um gemeinsam den Advent zu feiern. Ein Lagerfeuer, Schwedenfeuer und ein hell erleuchteter Tannenbaum sorgten für die entsprechende Stimmung. Mit festlichen Weisen unterhielten die Donautaler Alphornbläser und die einheimische Musikkapelle stimmte unter der Leitung von Dirigent Alois Kille mit ihren adventlichen und weihnachtlichen Beiträgen auf das bevorstehende Fest ein.

Bei Glühwein, Punsch und roten Würsten blieb noch Zeit zur Begegnung und für Gespräche. Die Bewirtung lag in den Händen des Musikvereins, unterstützt durch den Fischereiverein.

Zuvor gab es in der Kirche einen gut besuchten adventlichen Impuls zum Thema „Dem Stern folgen“. Franz Gnant vom Liturgiekreis führte in das Thema ein. Der Stern sei ein Advents- und ein Weihnachtssymbol. Schon die drei Könige seien dem Stern gefolgt, der sie nach Bethlehem zum Jesuskind führte. Er spannte den Bogen zum Sternenhimmel und zur Sternstunde. Die Kinder des Kindergartens führten unter der Leitung von Kindergartenleiterin Anja Kleiner und Erzieherin Michaela Blender die Geschichte „Der kleine Stern“ auf. Dieser kleine Stern machte sich auch auf den Weg nach Bethlehem, schaffte es aber nicht, da er zu klein ist. Er will noch andere Sterne mitnehmen, die aber keine Zeit haben, da sie mit anderen Aufgaben beschäftigt sind. Aber sie geben Strahlenregen mit und dadurch ist aus einem winzig kleinen Stern durch die Geschenke der anderen Sterne ein riesengroßer Stern geworden. Die Lieder begleitete Franz Gant auf der Gitarre, bei einem Lied gab eine Trompete die Töne vor.