Gute Laune beim Frühstück des Frauenkreises Moosheim

Einen äußerst unterhaltsamen und humorvollen Vormittag erlebten die Besucherinnen beim Frühstück des Frauenkreises Moosheim. Das Team um Angela Herrmann hatten wieder alles daran gesetzt, dass die Gäste im vollbesetzten Pfarrsaal im St. Antonius-Haus mit einem Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offen ließ, kulinarisch bestens versorgt waren.

In diesem Jahr gab es als Rahmenprogramm statt einem Bildungsvortrag ein kräftiges Lachmuskeltraining. Etwas verspätet, aber dafür mit Macht kamen sie - „D'Babett und d'Lena“ alias Bärbel Schneider und Helene Straub, die Botschafterinnen der guten Laune und der verschmitzten Geschlechterparodie. Aus ihrem reichen Repertoire servierten sie so manches, was Leben und Zusammenleben ausmacht und boten eine schwäbische und regionale Comedy im besten Sinne.

Das Lieblings- oder Leidthema aller Frauen, die Figur war das Startthema „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“ war ihre Begründung für so manche Pfunde, um dann festzustellen „in manchen Männern aber auch“. Beifälliges Nicken der Gäste bewies, dass dieses Thema bestens bekannt ist.

Als Saulgau's beste Ernährungsberaterinnen boten sie musikalisch ihre Dienste an. Allerdings den Essenstipps nach zu urteilen eher für die fülligeren Figuren. Wer mit einer solchen Figur allerdings mangels Hochdeutsch Dessous-Party mit „D'Soßa-Party“ verwechselt, erlebt Schreckmomente bei der nur die Flucht rettet.

Für alle, die unter Figur und Größe leiden, gab es von den Beiden den ermunternden Rat „Klein Leit send wuselig, kleine Leit send net, große Leit send g'stockelet und okomod im Bett“. Im Werbeblock besangen die Beiden das Single-Leben um dann festzustellen „Stationär kommt uns keiner me ins Haus, ambulant haltet's mir grad no aus“. Doch so ganz ohne Männer geht es doch auch nicht, denn der Wunsch am Ende lautete „I'wünsch mir nur en Ma mit stattlicher Figur. Für mi fangt en Ma mit 90 kg 'a, wo ma sich na loina ka“. Mit dem Stranderlebnis in Italien endete der humoristisch-musikalische Trip. Viel Beifall und ein Geschenk des Frauenkreises Moosheim waren der Dank an die beiden „Gute Laune-Versprüherinnen“.