Grundschule Feldhausen nimmt am Schultheatertag teil

Am Mittwoch, 23. Juli, nahm die Grundschule Feldhausen an den Schultheatertagen in Melchingen „Theater Lindenhof“ teil. Die Schüler wurden mit dem Bus nach Feldhausen gefahren. Am Theater Lindenhof wurden sie freundlich empfangen. Die Schüler der Grundschule Erpfingen haben das Theaterstück „Bienen — wir brauchen euch alle“ aufgeführt.

Die beiden kleinen Naturforscherinnen Tonu und Moni langweilen sich in ihrem von Einheitsgrün und Beton dominierten Garten, bis sie auf Hobie, eine unternehmungslustige Honigbiene treffen. Professor Bär, ein Braunbär mit einer Vorliebe für Honig, begleitet die Kinder bei einem spannenden Ausflug in die Welt der Bienen und glänzt dabei mit seinem enormen Wissen. Verzaubert durch ein Löffelchen Gelee Royale gelangen sie in das Innere eines Bienenstocks, lernen dort die Bienenkönigin Beatrix kennen und freunden sich mit dem quirligen und fleißigen Bienenvolk an. Dieses will sich nicht einfach mit dem Verschwinden seines Lebensraumes abfinden und das Abenteuer nimmt seinen Lauf.

Nach diesem tollen Theater dürften die Schülerinnen und Schüler selbst sich in die Welt des Theaters eintauchen. Ein Workshops lernten sie wie mein ein Standbild stellt und wie man beim Theaterspielen Emotionen darstellen kann. Im Anschluss dürfte jeder Workshop den anderen Mitschülern ihre „Theaterkreation“ vorführen.

Nach einem intensiven und spannenden Morgen wurden wir mit einem leckeren Mittagessen verwöhnt. Um 14 Uhr wurden wir wieder mit dem Bus in Melchingen abgeholt und führen, voller neuer Eindrücke, zurück nach Feldhausen.

Vielen herzlichen Dank an den Förderverein der Grundschule Feldhausen, der die Busfahrt finanziert hat und an die Reinhold Beitlich Stiftung, die den Schultheatertag überhaupt möglich gemacht hat.