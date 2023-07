Grundschule Bingen gewinnt „Grünen Floh“

Große Freude in der Grundschule Bingen. Für ihr Nachhaltigkeits– und Klimaschutzprojekt wurde die Schule im bundesweiten Wettbewerb mit dem „Grünen Floh“ der FLOH–Stiftung LERNEN ausgezeichnet und darf sich über 500 Euro für die Projektkasse freuen.

Nachhaltigkeit ist ein großes und wichtiges Thema für die Gesellschaft und das soll bereits im Grundschulalltag vermittelt werden. „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) ist kein eigenes Schulfach, soll aber fächerübergreifend in der Schule gelebt und in den Unterricht integriert werden, so die Vorgabe aller Kultusminister. Den Grundschullehrerinnen und -lehrern wird damit großer Freiraum gegeben, den Kinder das facettenreiche Thema Nachhaltigkeit näher zu bringen und eigene Erfahrungen zu machen.

So hat sich die Grundschule Bingen für praxisnahes Erfahren in Form von Workshops entschieden, die die Fragen zu beantworten: Wie lebt und konsumiert man nachhaltig und klimaschonend? Das haben die Kinder der Grundschule Bingen in acht verschiedenen Workshop erarbeitet. Fair hergestellte Bekleidung, erneuerbare Energien oder Biodiversität waren dabei einige der Themenfelder. Auch die Bedeutung eines nachhaltigen Sozialverhaltens wurde in diesem Praxisprojekt behandelt.

Der Jury der FLOH–Stiftung LERNEN unter dem Vorsitz von Dr. Helga Rolletschek, hat die erfahrungsorientierte Idee sehr gut gefallen und deshalb mit dem „Grünen Floh“ ausgezeichnet. Damit sollen noch mehr Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch Kinder zusätzlich motiviert werden, sich in der Schule mit dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit aktiv zu beschäftigen — und diese Begeisterung vielleicht auch in ihre Familien zu tragen.

Insgesamt ist der „Grüne Floh“ mit 5500 Euro dotiert, die an zehn Gewinnerklassen aufgeteilt werden. Initiiert wird der „Grüne Floh“ von der seit fast vier Jahrzehnten aktiven FLOH–Stiftung LERNEN.

Der „Grüne Floh“ wird natürlich fortgesetzt. Interessierte Schulen können ihr Projekt bis 1. Dezember 2023 unter https://www.stiftung–lernen.de/gruenerfloh_infos.html einreichen.