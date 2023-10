Großes Interesse bei Fachvortrag

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe ElefAnt in der Geschwister-Scholl-Schule führte die Diplom-Psychologin und systemische Familientherapeutin Frau Ilieva mit fundiertem Wissen in die Thematik der Hochbegabung ein. Circa 30 Interessierte, Eltern, Erzieherinnen und Lehrkräfte lauschten den Ausführungen der Dozentin. Was ist Hochbegabung und wie wird diese erkannt? Die Zuhörer erfuhren, dass sich die Hochbegabung auf verschiedene Bereiche erstreckt. So kann sich eine besondere Begabung auf musikalische, künstlerische, sportliche, handwerkliche und sozial-emotionale Weise ausdrücken.

Dass eine Hochbegabung für alle Betroffenen auch anstrengend sein kann, ergab sich aus den regen Diskussionsbeiträge der Anwesenden. Ist es in einzelnen Fällen sogar besser, wenn eine Hochbegabung gar nicht erst diagnostiziert wird? Viele Fragen konnten nicht pauschal beantwortet werden, da jedes Kind individuell auf seine Begabung reagiert und folglich auch spezifisch damit umgeht. Im weiteren Verlauf des Abends zählte Frau Ilieva verschiedene Fördermöglichkeiten auf, beginnend im Kindergarten und fortlaufend in der Schule.

Mit der Hector-Kinderakademie in Sigmaringen, aber auch in den umliegenden Akademien in Bad Saulgau, Pfullendorf und Albstadt finden diese Kinder ansprechende Kursformate, welche den Bedürfnissen der Begabten und Hochbegabten gerecht werden (hector-kinderakademie.de).

Ein informativer Abend endete lange nach dem offiziellen Abschluss mit vielen persönlichen Einzelgesprächen.