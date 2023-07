Gottesdienst an einem besonderen Ort

Am frisch renovierten Kordovan–Kreuz fanden sich zahlreiche Mitfeiernde zur erstmalig stattfindenden Sommerkirche ein, die Gemeindereferentin Regina Schmucker abhielt und die Lieder auch mit der Gitarre begleitete.

Im gegenseitigen Austausch, in den Murmelgruppen, im Lesungstext, dem Rollenspiel oder dem abschließenden Reisesegen — wie ein roter Faden zog sich das Thema SEGEN durch den Open–Air–Gottesdienst am Kordovan–Kreuz. Kinder hielten selbst gebastelte Plakate hoch, deren Buchstaben nach kurzem Sortieren das Wort „Segen“ ergaben. Von jung bis alt brachten sich viele in diese Feier mitten in der schönen Natur am Donauufer ein und hörten gespannt der Lesung über die Segnung des alten Issaks und seinen Zwillingssöhnen Esau und Jakobs zu. Dazu fand auch ein Rollenspiel einer Familie mit Fragen und Antworten zum Text großen Anklang und regte neue Sichtweisen an. Eine kleine Fragerunde an die Besucher in Kleingruppen ergab spontane Aussagen, was das Wort Segen für jeden einzelnen bedeutet, wie: „Es ist ein Segen, dass wir hier noch eine intakte Natur haben, Freundschaft, eine intakte Familie, Menschen werden zum Segen.“

Trotz vieler grauer Wolken blieben die fünfköpfige Vorbereitungsgruppe aus dem Gemeindeteam und die über 70 Teilnehmenden trocken — auch das ein Segen.

Im Anschluss konnten sich alle bei Grillwurst und Getränken im Pfarrgarten oder im Gemeindehaus stärken und den schönen Gottesdienst bei guten Gesprächen, Spielen im Pfarrgarten und netten Begegnungen ausklingen lassen. Herzlichen Dank an die Familien Adolf und Walter Kordovan, die dieses schöne Wegkreuz am Donauufer aufgestellt und seither liebevoll pflegen und mit Blumen schmücken. Nach einem neuen Anstrich strahlt das Kreuz und der Korpus wieder wie neu jedem am Wegesrand entgegen, der an dem schönen Plätzchen auch gerne einen kleinen Halt einlegt.