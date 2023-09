Gospelchor Living Voices gibt 30-jähriges Jubiläumskonzert

Diese Sprache spricht der Gospelchor Living Voices Veringenstadt seit nun schon 30 Jahre. Im Jahre 1993 entstand aus dem damaligen Veringerstädter Kirchenchor der Gospelchor Living Voices. Zwei Gründungsmitglieder sind noch im Chor verblieben, die Kassiererin Ursel Hein und der Chorleiter Anton Roggenstein.

Nach unserem Sommerprojekt „ Share your Joy“ haben circa 15 neue Sänger/innen den Weg zu uns gefunden. Alle haben neues Leben und viel Freude in den Chor mitgebracht und sprechen mit uns die gemeinsame Sprache der Musik.

Momentan sind wir in unseren Proben dabei, unser 30-jähriges Jubiläumskonzert mit viel Elan auf die Füße zu stellen. Dieses wird dieses Jahr in Inneringen in der katholischen Kirche stattfinden. Unser Chorleiter ist sehr darauf bedacht, ein abwechslungsreiches Programm zu erstellen. Es wird bestimmt für jeden etwas dabei sein. Wir freuen uns natürlich schon heute auf Euer Kommen, auf dass die Freude überspringt und Euch erreicht. Das Konzert beginnt um 17 Uhr am Sonntag, 8. Oktober, in der Kirche in Inneringen.

Anschließend laden wir alle zu einem kleinen Umtrunk ins Haus der Begegnung ein, um noch etwas zu plaudern.