Golfbegeisterung in Bad Saulgau

Ein Wochenende voller Golfbegeisterung, Spitzenleistungen und für den guten Zweck. Die Golfgemeinschaft erlebte ein herausragendes Wochenende, als der jährliche Greengolf Cup auf dem Golfplatz seine Tore öffnete. Dieses Jahr war das Event mit besonderen Highlights gespickt, die den Teilnehmern unvergessliche Momente bescherten.

Die Veranstaltung begann am Freitagabend mit einer Golfclinic, geleitet von niemand Geringerem als Marcel Schneider. Als Spieler der DP World Tour und Weltranglistennummer 200 brachte er sein Fachwissen und seine Erfahrung ein, um die Teilnehmer in die Feinheiten des Golfsports einzuführen. Die Golfclinic bot eine einzigartige Gelegenheit für Amateure, von einem Profi zu lernen und ihre Fähigkeiten zu verfeinern.

Am Freitagabend fand dann auch die Players Night statt, die den Teilnehmern die Gelegenheit bot, sich bei leckeren Aperol–Cocktails und einem verlockenden Grillbuffet zu entspannen. Die Live–Musik schuf eine super Atmosphäre, während die mit Spannung erwartete Auslosung der Flights für Aufregung sorgte. Jeder Flight bestand aus drei Amateur–Golfern und einem Profi, was das Turnier zu einem einzigartigen Erlebnis machte.

Am Samstag fand das eigentliche Turnier statt, das im Pro–Am–Format ausgetragen wurde. Der Golfplatz präsentierte sich in allerbestem Zustand. Die zwei besten Ergebnisse innerhalb jedes Vierer–Teams wurden gewertet, was fairere Wettbewerbsbedingungen schuf. Marcel Schneider, der bereits am Vortag seine Expertise zeigte, führte sein Team souverän zum Sieg. Im Anschluss an das Turnier konnten sich alle noch mit den Profis bei einem unterhaltsamen Chip–Wettbewerb messen. Neben der sportlichen Herausforderung wurden großzügige Preise verliehen, um die hervorragenden Leistungen der Teilnehmer zu honorieren. Das Turnier fand einen stimmungsvollen Ausklang mit einem reichhaltigen Dinner Buffet.

Der Greengolf Cup 2023 war zweifellos ein Erfolg, der Spieler unterschiedlicher Leistungsklassen zusammenbrachte. Die Mischung aus Spitzenleistungen, interaktiven Veranstaltungen und einem festlichen Ambiente machte das Wochenende zu einem wahrhaftigen Highlight. Die Franz und Regine Frauenhoffer Stiftung und die Jugendabteilung des Golf Club Bad Saulgaus freuen sich über 3000 Euro an Zuwendung aus den Spenden und Erlösen des Turnieres. Vielen Dank an alle Beteiligten und wir freuen uns schon auf 2024.