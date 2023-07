Göge–Schule erfolgreich in Neckarsulm

Nach dem tollen Erfolg beim Schwimmwettkampf auf Ebene des Regierungspräsidiums in Tübingen qualifizierte sich die Göge–Schule aus Hohentengen für das baden–württembergische Schwimm–Landesfinale in Neckarsulm. Mit einer gemischten Mannschaft aus jeweils fünf Jungen und fünf Mädchen startete die Göge–Schule gemeinsam mit den besten Grundschulen aus Baden–Württemberg.

Nach einer langen Busreise gingen die Schüler in den jeweiligen Einzeldisziplinen Rücken, Freistil und Brust an den Start. Besonders motiviert und gut eingestellt von den Sportlehrern D. Haubner und D. Wolfert erzielten die Schüler sehr gute Ergebnisse an diesem Tag und wurden für die Anstrengungen der letzten Wochen belohnt.

Nach Abschluss der Einzeldisziplinen lagen die Schulen aus Greffern und Bad Mergentheim bereits aussichtslos hinter dem Führungstrio aus Freiburg, Wannweil und Hohentengen zurück. Für die abschließende und alles entscheidende Freistilstaffel war taktisches Geschick gefragt; lag die Göge–Schule in der Summe der Einzeldisziplinen doch hinter den Schulen aus Freiburg und Wannweil zurück. Die Schüler mobilisierten nochmal alle Kräfte und erreichten einen hervorragenden zweiten Platz in der Staffel. Am Ende des Tages freuten sich die Schüler der Göge–Schule über einen mehr als beachtlichen zweiten Platz und zählen somit zu den erfolgreichsten Schwimmern Baden–Württembergs.

Ein unglaublich toller Erfolg für unsere Schüler, die sich an diesem besonderen Tag erschöpft, aber mächtig stolz mit einem kleinen Präsent in der Tasche auf die lange Heimreise machten. Ein großes Dankeschön auch an Frau Kraft, die uns bei allen Schwimmwettkämpfen tatkräftig unterstützte.