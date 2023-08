Göge–Gilde und die FWV Göge versüßen die Ferienzeit

Zwei tolle Ferienprogrammpunkte der Göge–Gilde in Kooperation mit den Freien Wählern der Göge ließen die Kinderherzen höherschlagen.

Ob bei Christa–Eichelmann–Steinborn auf der Streuobstwiese oder bei Kurt Hinz auf der großen Radtour zum Bodensee, die Kinder hatten bei diesen Veranstaltungen jede Menge Spaß und lernten dabei noch viel über die Natur und deren versteckte Kostbarkeiten.

Auf der Streuobstwiese wurden anhand von Fotos Bäume und Pflanzen gesucht. Eine Challenge, die von den kleinen Entdeckern mit großer Begeisterung angenommen wurde. Außerdem wurden unter anderem mit einfachsten Materialien die tollsten Libellen gebastelt, wohlriechende Duftsäckchen geschnürt, leckere Butter sowie eine eigens kreierte Kräuterlimonade hergestellt. Obwohl an diesem Tag ein heftiger Wind über die Streuobstwiese blies, konnte dies die KIDS nicht aus der Ruhe bringen und sie waren bis zum Schluss mit Begeisterung bei der Sache.

Bei herrlichem Sommerwetter — ohne Wind — konnte die große Radtour zum Bodensee in Angriff genommen werden. Sechs Kinder und drei Erwachsene erlebten auf dieser einzigartigen 60–Kilometer–Tour von Hohentengen über Einhart, Magenbuch, Denkingen, Deggenhausertal, Bermatingen, Ahausen, Meersburg und letztlich nach Hagnau einen wunderschönen Ferientag. Die Kinder waren und dürfen auch mächtig stolz sein, das „Schwäbische Meer“ mit eigener Muskelkraft — ohne bequemes Auto — erreicht zu haben. Eine kleines Fußballmatch, die verdiente Abkühlung im Bodensee, die Einkehr in der Landbäckerei Baader in Wittenhofen sowie ein Besuch der besten Eisdiele in Meersburg rundeten diese Veranstaltung ab und ließen diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle werden.