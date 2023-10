Gipfeltour auf den Pizol mit dem DAV Bad Saulgau

Am Samstag, 16. September, begab sich eine Gruppe von acht Teilnehmern des Deutschen Alpenvereins (DAV) Bad Saulgau auf eine eindrucksvolle Sektionstour, die auf den Gipfel des Pizol bei Sargans führte. Diese zwölfstündige Wanderung erstreckte sich über 2400 Höhenmeter und 28 Kilometer, und die acht Teilnehmer meisterten sie mit beeindruckender Ausdauer. Die Gruppe der Teilnehmer war bunt zusammengewürfelt aus erfahrenen Bergwanderern und Neumitgliedern, eine Teilnehmerin war sogar erst zum zweiten Mal dabei.

Zum 100-jährigen Bestehens des DAV Bad Saulgau wollte Wanderleiter Dr. Birkle einmal ausprobieren, was leistungstechnisch zum Ende der Saison konditionell machbar ist. Mit dem Startpunkt in Weisstannen (SG) führte der Weg zunächst auf 1000 Höhenmeter hinauf zur Batöni-Wasserfallarena und weiter zum Lavtinasattel. Hier bot sich den Teilnehmern ein erster Blick auf die fünf Seen in einer Hochebene, die wie verzauberte Wasserreservoirs inmitten der Berge wirkten.

Ein kurzer Abstieg und eine anspruchsvolle Passage entlang eines ehemaligen Gletschers führten schließlich auf den vermeintlich unbesteigbaren Gipfel des Pizol, der dank der Sicherungsmöglichkeiten von hinten aus durchaus zugänglich war. Mit 2844 Höhenmetern belohnte der Gipfel die Teilnehmer mit einem atemberaubenden Panoramablick auf die Glarner Berge, den Rätikon, den Säntis, den Bodensee und Oberschwaben.

Der Abstieg führte die Gruppe durch die Runde der fünf Seen, von denen jeder mit seiner eigenen faszinierenden Farbe beeindruckte. Zusätzlich wurden noch zwei kleinere Gipfel erklommen, die den Blick auf das Rheintal freigaben. Diese eindrucksvolle Tour bot eine breite Palette an Erlebnissen, darunter Begegnungen mit Gämsen, das Erleben eines Almabtriebs, Klettersteigpassagen und alpine Grashänge.

Am Ende des Tages waren die acht Teilnehmer erschöpft. aber wir waren uns einig, dass es sich gelohnt hat. Aufgrund der durchweg positiven Rückmeldungen (wenn man von Muskelkater absieht) wird es auch im kommenden Jahr eine Zwölf-Stunden-Wanderung im DAV Bad Saulgau geben. Diese Tour auf den Pizol zeigt eindrucksvoll, wie sich gemeinsame Anstrengung und Naturverbundenheit in unvergessliche Erfahrungen verwandeln können. Bei dieser Tour haben die Götter wirklich den Schweiß vor den Erfolg gesetzt.