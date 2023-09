Gewerkschafter gestalten gelungenen Antikriegstag

Auf eine gelungene Veranstaltung zum Antikriegstag kann der Sigmaringer Kreis–DGB zurückblicken. Die Resonanz im überfüllten Dorfgemeinschaftshaus in Ostrach–Tafertsweiler übertraf alle Erwartungen. Gewürdigt wurde dabei der Jurist und Zentrumspolitiker Reinhold Frank. Der aus dem Nachbarort Bachhaupten stammende Heimatsohn hatte sich der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft widersetzt und war in Berlin–Plötzensee ermordet worden. Referent Franz Kerle, der sich in seiner Freizeit rege um die Kulturarbeit vor Ort kümmert, skizzierte in einem aufschlussreichen Bildervortrag den Lebensweg von Reinhold Frank näher, der 1945 aus christlicher Überzeugung seinen Einsatz gegen den Nationalsozialismus mit dem Leben bezahlten musste. Er zeigte dessen renovierungsbedürftiges Geburtshaus in Bachhaupten, wie auch die drei an der Barockkirche und im Friedhofseingang angebrachten Gedenksteine. Kerle streifte Franks Schulzeit, der sich später als renommierter Strafverteidiger einen Namen machte und in einer Rechtsanwaltskanzlei in Karlsruhe residierte. Die um Carl Friedrich Goerdeler gebildete Widerstandsgruppe wollte ihn nach einem vollzogenen Umsturz zum Ministerpräsidenten von Baden machen.

Die Erinnerungskultur leben — darauf hob die Ostracher Bürgermeisterin Lena Burth ab. Sie war gerade ins Amt eingeführt worden und hielt sogleich ihre erste öffentliche Rede. Sie würdigte einfühlsam die Gewerkschaften, dass der Sigmaringer Kreis–DGB die historischen Ereignisse wachhält und seinen erinnerungswürdigen Schwerpunkt auf die finstere Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft von 1933 bis 1945 gelegt hat. Besonders wertvoll sei es, dass sich die geschichtlichen Ereignisse auf mutige Menschen im eigenen Landkreis beziehen. Mit Applaus bedachte das Auditorium ihr Zitat von Pastor Martin Niemöller, der über jene Menschen sprach, die sich in Schweigen hüllten, als Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Juden von den Nazis zur Vernichtung abgeholt wurden. „Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestierte“, gab sie Niemöllers Schlusspassage wieder. Ihr Fazit: „Damit sich das nicht wiederholt, stehen wir heute hier!“ Anekdoten aus seinen persönlichen Begegnungen in seiner eigenen Jugendzeit mit Reinhold Frank gab zudem der frühere Biberacher Landrat Wilfried Steuer als Ehrengast preis, der erst kürzlich seinen 90. Geburtstag feierte.