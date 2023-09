GEW Kreisverband Sigmaringen Herbstaktion

Die Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW im Kreis Sigmaringen waren zu einer Betriebsführung im Backhaus Mahl in Stetten am kalten Markt eingeladen.

Um 8 Uhr kamen 16 interessierte Frühaufsteher aus dem Kreis Sigmaringen vor dem alten Gebäude der Bäckerei Mahl zusammen. Bei einer ausführlichen Einführung durch eine Mitarbeiterin und den Chef persönlich wurde die Geschäftsphilosophie „alles selber machen und das aus unverfälschten Produkten ohne Chemie“ betont.

Nach dem Anlegen von Schutzkleidung ging es dann durch die einzelnen Stationen der Brot–, Brezel– und Brötchenproduktion, wo man versuchen konnte mit mehr oder weniger Erfolg eine Brezel selbst zu schlingen, was sonst heute ein Automat erledigt.

Anschließend ging es durch die Snackabteilung, wo die Zutaten für die fertigen Snacks vorbereitet werden, die in den Filialen angeboten werden. Nach der Gebäckherstellung, in der man von einigen missglückten Nussecken probieren durfte, ging es in die Hygienestation. Hier werden sämtliche Behältnisse für den Transport vor ihrer erneuten Nutzung gereinigt.

Zuletzt war die Auslieferungshalle zu sehen, von der aus die zahlreichen Filialen zwischen Rottenburg und Bodensee zweimal täglich mit den frischen Produkten beliefert werden. Zum Ausklang konnten sich alle Teilnehmer mit Kaffee und Butterbrezeln in der Stettener Filiale „Knusperhäuschen“ stärken.