Gesundes Frühstück an der Göge–Schule

Am Montag, 10. Juli, war schon morgens viel los in der Mensa der Göge–Schule. Zahlreiche Mütter hatten sich schon vor Schulbeginn getroffen, um den Schülern der Göge–Schule an diesem Tag ein gesundes Frühstück zuzubereiten. Die Hauptorganisatorinnen Frau Jäger–Kaufmann und Frau Hafner hatten im Vorfeld die Lebensmittel bestellt und die benötigten Personen eingeteilt. Schon eine Woche vorab landeten die ersten Marmeladen– und Honiggläser in den Lehrerfächern. So ging es dann für die Mütter los und es wurden kiloweise Obst und Gemüse geschnippelt, Brote geschmiert und Müsli hergerichtet. Auch an Getränke wurde gedacht und so konnten sich die Kinder dann am selbstgemachten Apfelsaft erfreuen.

Als die einzelnen Klassen dann nacheinander mit ihrem Geschirr zur Mensa wanderten, wurden die Augen groß, bot doch das angerichtete Buffet alles, was das Herz begehrte. So wurden die Teller rasch gefüllt und die Schüler genossen das gesunde Frühstück im Gang oder auf dem Pausenhof. Die Eltern, welche größtenteils auch Elternbeirätinnen waren, haben die Platten liebevoll hergerichtet und so strahlten nicht nur die Kinder.