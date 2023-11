Geschenke für die Ärmsten der Armen

In den letzten Wochen waren die „Wichtel“ am Gymnasium Gammertingen aktiv. Für die Aktion „Weihnachtspäckchen Konvoi“, initiiert von Round Table Deutschland, wurden Geschenke gepackt und Überraschungen vorbereitet. Organisiert wurde die Aktion von der SMV (Schüler mit Verantwortung) des GymGams, unterstützt von Schulleiter Christoph Ocker. Am Ende landeten über 40 liebevoll verpackte Geschenke bei den SMV-Lehrern Julian Striebel und Jonas Halancy.

Die Bitte um Beteiligung der Gymnasiasten an der Aktion kam von Gammertingens Bürgermeister Andreas Schmidt, der sich in seiner Freizeit im Round Table 162 Sigmaringen engagiert. Dort insbesondere für Projekte, die Kindern zugutekommen. Ganz besonders am Herzen liegt ihm dabei der Weihnachtspäckchenkonvoi, den er, gemeinsam mit seinem Vater Volker Schmidt, schon zweimal mit einem LKW nach Bulgarien begleiten konnte.

Ins Rollen brachte den Konvoi das Nationale Serviceprojekt von Round Table Deutschland im Jahr 2001/2002. Damals wurde ein Ausbildungszentrum in Timişoara, Rumänien, aufgebaut. Jungen Menschen aus sozial schwachen Familien, die sonst keine Chancen auf eine Ausbildung hätten, können dort bis heute eine handwerkliche Ausbildung machen. Schon bei den ersten Besuchen in Rumänien wurde klar, wie groß die Armut in dieser Region ist. So entstand die Idee, beim nächsten Besuch Päckchen mitzubringen und damit Weihnachtsfreude zu verbreiten. Päckchen, die Kinder aus Deutschland für Kinder in Osteuropa gepackt hatten. Im Dezember 2001 brach der erste Weihnachtspäckchenkonvoi nach Rumänien auf. Seitdem fährt jedes Jahr einer in die entlegenen Regionen Osteuropas.

Das alles ist nur möglich durch ein Netzwerk vieler Unterstützer und ehrenamtlicher Helfer. Volker Schmidt ist dieses Jahr zum dritten Mal beim Sigmaringer Konvoi dabei. Er fährt einen der 50 Lastwagen aus ganz Deutschland, die am kommenden Samstag zentral in Hanau starten. Weil sein Sohn Andreas als Bürgermeister zur Zeit nicht abkömmlich ist, ist dieses Mal Ralf Vogel mit von der Partie, der sich mit Volker Schmidt beim Fahren des 40 Tonners ablöst. Die beiden haben rund 4000 Päckchen aus Sigmaringen und den Nachbarkreisen an Bord, darunter auch die des Gymnasiums Gammertingen, die sie nach Rumänien bringen und den Kindern dort direkt in die Hand geben. Und damit sicher wieder Kinderaugen zum Strahlen bringen.