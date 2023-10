Generationentreffen zum 33-jährigen Vereinsjubiläum

Teil des Jubiläumsjahres „33 Jahre Narrenverein Blochingen“ war ein außergewöhnliches Generationentreffen, bei dem gemeinsam auf die Vereinsgeschichte zurückgeblickt wurde.

Im Sommer trafen sich hierzu die Vereinsfunktionäre der letzten 33 Jahre zu einem Grillfest beim Vereinsheim. Eingeladen waren rund 80 Personen. Dies waren zum einen 52 Gründungsmitglieder, die bereits 1990 in den Verein eingetreten sind und damit maßgeblich zur einstigen Grundsteinlegung beigetragen haben und dem Verein bis heute treu zur Seite stehen. Zum anderen waren alle ehemaligen Zunfträte eingeladen, die die Weiterentwicklung des Vereins aktiv mitgestaltet haben.

Zunftmeister Dominik Nußbaum und Schriftführerin Angelina Kromer bedankten sich für dieses Engagement. Nur durch die ehrenamtliche Vereinsarbeit könne das Vereinsleben nachhaltig aufrechterhalten werden. Lobend hob Nußbaum hervor, dass nur so Jung und Alt immer wieder von Neuem für die Vereinsgemeinschaft begeistert werden können. So ist ein Großteil des aktuellen Zunftrats schon seit den Kinderschuhen im Verein.

Als allererster Zunftmeister des Narrenvereins Blochingen in den Jahren 1990 bis 2006 konnte Peter Eberhardt eine Vielzahl an bunten Geschichten über die Entstehung und die ersten Entwicklungen des Vereins berichten. Kreativ nutzte er hierzu eine Art „Zunftstab“ und bezog so weitere Mitglieder in die Erzählungen mit ein.

Besonders hervor kam hierbei die Gestaltung der Narrenfiguren, die bis heute unverändert sind. Von Erarbeitung der Hintergründe, Auswahl der Farben, Schnitte und Stoffe des Narrenhäs’ bis hin zur Beschaffung der Masken und Haare kamen viele Details zu Tage. Sowohl das Bloigeweible als freundliche Dorfbewohnerin des letzten Jahrhunderts als auch der Wassermann in den Farben der Sintflut 1816 sind zeitlose und doch einzigartige Kostüme, die bis heute mit Leidenschaft getragen werden.

Die Fahrzeuge, die der Narrenverein über die Jahre hinweg eingeführt und weiterbetrieben hat, waren ein weiteres Highlight der Erzählungen. So schmückt das Wassermann-Boot schon seit über 20 Jahren die Umzüge und transportiert an der Fasnetssaison Woche für Woche den jüngsten „Narrensamen“.

Nicht zu kurz kamen auch zahlreiche Erzählungen über die verschiedensten Aktivitäten. Ob Dorffasnet, Zunftmeisterempfänge, Bruderschaftstreffen oder Vereinsausfahrten ‐ zu jeder Zeit herrschte lustiges Treiben.