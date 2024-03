Gemeinschaftsgärtner kümmern sich jetzt um den Gemüseanbau

Bei der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Sigmaringen hat das Jahr des Gemeinschaftsgärtnerns begonnen. Nachdem bei der Bieterrunde im Januar nicht genug Anteile vergeben werden konnten, um das bisherige Anbau- und Betriebskonzept kostendeckend zu tragen, nimmt jetzt eine Gruppe von 16 motivierten Mitgliedern den Gemüseanbau auf dem Gelände neben dem Böhler-Hof an der Alten Jungnauer Straße selbst in die Hand.

Um sich dabei nicht zu überfordern, hat die Gemeinschaft beschlossen, hauptsächlich Wurzelgemüse anzubauen und Kartoffeln und Karotten über eine Kooperation mit einem Landwirt einzukaufen. Jungpflanzen sollen zum Teil selbst vorgezogen und zum Teil über die Gärtnerei der Dorfgemeinschaft Lautenbach bezogen werden.

Es haben sich bereits verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die sich um unterschiedliche Aufgaben auf dem Acker kümmern werden. Dabei geht es um die Anzucht, Mäharbeiten, die Wartung der technischen Gerätschaften, Fahrdienste und künftige Kräuterbeete. Beim Anbauplan greifen die Verantwortlichen auf das Fachwissen der Solawi Ravensburg zurück. Wie in einer Solidargemeinschaft üblich, teilen sich die Gemeinschaftsgärtner die Kosten des Gemüseanbaus und teilen sich die Ernte.

„Wir sind optimistisch, dass sich unsere Gemeinschaftsgärtner selbst gut organisieren werden“, sagen Anja Maier und Martin Romer vom Vorstandsteam. „Denkbar wäre zum Bespiel, dass sich einzelne Mitglieder zu Experten für bestimmte Gemüsesorten entwickeln, sodass sich nicht jeder mit allem auskennen muss.“ Eine Herausforderung werden aber auf jeden Fall die Urlaubszeiten im Sommer und das schnelle Reagieren auf extreme Wetterlagen und mögliche Schädlinge sein.

Die nächste größere Gemeinschaftsaktion auf dem Solawi-Gelände findet beim Mitmachtag am Samstag, 16. März, ab 10 Uhr statt. An diesem Tag soll der Ackerbereich vorbereitet werden, auf dem in diesem Jahr angebaut wird. Außerdem stehen Pflege- und Mulcharbeiten an. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag auf dem Acker umzusehen und die Gemeinschaftsgärtner kennenzulernen. Zur Mittagszeit wird es Flammkuchen aus dem Lehmbackofen geben.

Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr im Gemeinderaum der evangelischen Kreuzkirche in der Binger Straße 9 in Sigmaringen statt. Weitere Informationen unter www.solawi-sigmaringen.de.