Gemeinsam für die gute Sache - Rollstuhlschaukel zieht um

Am Freitag, den 01.03.24 konnte Nicole Hugger von Hof-Mensch-Tier aus Altshausen-Stuben, gemeinsam mit ihrem Mann Robert ein großartiges Geschenk entgegennehmen.

Die Oberschwäbischen Werkstätten für Behinderte gGmbH (OWB) Sigmaringen suchten einen neuen Besitzer für die Rollstuhlschaukel, welche auf ihrem Spielplatz stand und durch den dort anstehenden Neubau, weichen musste.

Herr Dennis Ramsperger vom Autohaus Ramsperger in Laiz, welcher Mitglied beim Round Table Sigmaringen ist, initiierte gemeinsam mit der OWB Sigmaringen die Übergabe.

Dazu stellte Herr Ramsperger die Kontakte zwischen allen Beteiligten her, und so trafen sich am Freitagmorgen hilfsbereite Firmen, die kompetent, fachkundig und zügig den Ausbau und Transport der über 3 Tonnen schweren Rollstuhlschaukel möglich machten.

Die Firma rebau aus Inzigkofen war mit einem Kran und ihren tatkräftigen Mitarbeitern zur Stelle. Der Kran hob die Schaukel mitsamt Betonplatte vom Spielplatz empor, und setzte diese auf dem bereitstehenden Abschleppwagen ab.

Gemeinsam mit der Rollstuhlschaukel durfte auch eine Wippe nach Stuben umziehen.

Für die nötige Ladungssicherung der Spielgeräte und den Weitertransport von Sigmaringen nach Altshausen-Stuben, sorgte Auto Madlener aus Bad Schussenried.

In Stuben angekommen wurde der Autokran mit viel Feingefühl geführt, so dass nun Rollstuhlschaukel und Wippe auf dem Gelände von Hof-Mensch-Tier für ihren Einsatz bereitstehen.

Nicole Hugger und ihr Mann freuten sich sehr über das großzügige Geschenk der OWB Sigmaringen und sind begeistert von der Hilfsbereitschaft der beteiligten Firmen.

Die Rollstuhlschaukel und die Wippe sind eine große Bereicherung für die Tiergestützte Arbeit und der Beginn für die Gestaltung eines neuen und behindertengerechten Spielbereichs.

Nicole und Robert Hugger bedanken sich bei der OWB Sigmaringen und ihrem Hausmeister Hr. Schneider, dem Round Table Sigmaringen und bei Dennis Ramsperger vom Autohaus Ramsperger aus Laiz, der Firma rebau aus Inzigkofen und Auto Madlener aus Bad Schussenried.