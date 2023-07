Gelungene Premiere der Sommer–Dorfplatz–Events in Bolstern

Der Dorfplatz rund um die Kirche war der geeignete Platz für die erstmalige Durchführung der Sommer–Dorfplatz–Events des Liederkranzes Bolstern. Unmittelbar vor der Sommerpause wollten damit die drei Chöre mit diesem ein neues Format der Chorarbeit ausprobieren.

Die beiden Veranstaltungen bewiesen mit dem Erfolg, dass dies ein guter Weg ist, denn beide Eventabende waren bestens besucht und fanden große Resonanz bei den Zuhörern. Der Kinderchor Bolstern unter der Leitung von Ulrike Keßler und der Männerchor unter der Leitung von Ursula Jankowski starteten am 3. Juli bei bestem Sommerwetter den Serenadenabend.

Mit Liedern wie „Alpen–Rumba“, „Nackedei“, „Die Ferien sind da“ und „Surfen auf dem Baggersee“ begeisterten die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinderchores und sorgten für die sommerliche Stimmung. Die kleine aber feine Truppe des Männerchores standen dem nicht nach und wussten mit „Wir sind die Könige der Welt“, „Südliche Sommernacht“ und weiteren Männerchorsätzen zu überzeugen.

Die zweite Auflage dieses Treffens auf dem Dorfplatz unter dem Slogan „Sommerfeeling“ gestalteten die Chormitglieder des DeJuChoBo am 19. Juli. Auch diesem Event war der Wettergott hold. Die wieder zahlreichen Zuhörer durften sich über den gelungenen Auftritt des „DeJuChBo“ mit Pop und Rock wie „I'm walking“, „Hit The Road Jack“, „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ und dem „Feiern im Regen“ von den Toten Hosen freuen. Mit dem Mitsinghit „Über den Wolken“ von Reinhard Mey leiteten die Chormitglieder zum gemütlichen Beisammensein in gemeinsamer Runde über, um so den Sommerabend zu genießen.

Dass neben dem Hörgenuss auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam, dafür sorgten die guten Geister um Andrea und Gerhard Trautmann und Hubert Wetzel sowie dem „Grillmeister“ Frank Hinderhofer. Ein positives Fazit zog die Vorsitzende Manuela Wiese, die mit den beiden Abenden mehr als zufrieden war und die sich bei allen Chormitgliedern, den Unterstützern im Hintergrund und vor allem bei den vielen Besuchern bedankte. Diese gelungene Premiere lässt auf eine Wiederholung in 2024 hoffen.