Gelungene Abschlussfahrt vom Radtreff Bad Saulgau

Über einen Zeitraum von einem halben Jahr haben sich die Radler von Bad Saulgau und Umgebung zu gemütlichen Ausfahrten getroffen. Viele Radkilometer konnten gemeinsam durch unsere schöne Heimat geradelt werden. Schön war, dass bei den Ausfahrten vereinzelt auch Patienten der Kliniken mit dabei waren.

Wie in den früheren Jahren wurde auch in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Radausfahrt zum Abschluss der Radsaison durchgeführt. Ziel war Zwiefaltendorf. Die Hinfahrt erfolgte östlich der Donau. Nach einer kurzen Begrüßung der Radlerinnen und Radler konnte, bei etwas kühlen Temperaturen, gestartet werden. Parallel zum Mühlental führte die Strecke an der Lindenmühle und an den Schwarzachtalseen vorbei, zum ersten Halt bei Neufra. Da die Temperaturen anstiegen, konnten so bereits die ersten Jacken ausgezogen werden. Weiter zwischen der Schwarzach, welche beim Vöhringer Hof in die Donau mündet, und der Bahnlinie führte die Strecke an Unlingen und Daugendorf vorbei. Zwischen Zell und Zwiefaltendorf wurde die Donau unmittelbar neben der Bahnlinie überquert. Rechtzeitig zur Mittagszeit wurde das Ziel, der Brauereigasthof Blank, erreicht. Im Biergarten, der stark besucht war, stärkten sich die Radler für die Weiterfahrt.

Nach dem Aufenthalt machten sich die Saulgauer Radler wieder auf den Heimweg zurück nach Saulgau. Der erste Teil folgte dem ausgeschilderten Donauradweg, westlich der Donau. Die Ortschaften, die durchradelt wurden, waren hierbei Zell, Bechingen, Daugendorf und Riedlingen. Weiter über Altheim und an Waldhausen vorbei wurde kurz vor Binzwangen ein Getränkehalt eingelegt. Nach dem Halt führte der Weg, auf den ersten Kilometer entlang der Donau, nach Herbertingen. Weiter nach Mieterkingen, wo an der Kapelle ein letzter Stopp eingelegt wurde. Hier bot sich die Möglichkeit, da es ruhig war, einen Dank auszusprechen. Im Namen der Radler bedankte sich Josef Wicker beim Tourguide Albert von den Radfreunden Göge für die Organisation und Durchführung der Ausfahrten. Einen weiterer Dank galt Georg Moll für sein Engagement. Er sprang als Tourenbegleiter ein, wenn Albert verhindert war. Mit den wöchentlichen Ausfahrten ist der Radtreff in Bad Saulgau in den vergangenen Jahren eine festen Veranstaltung im Saulgauer Terminkalender geworden. Auch Albert Wetzel nahm die Möglichkeit wahr, sich bei den Teilnehmern zu bedanken.